Mundial 2026| Marquinhos: capitán de Brasil vive el momento como si fuera su última Copa del Mundo

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | ¡Hoy! Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, el miércoles 3 de junio desde las 7:45 pm (previa 6:30 pm) por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Estados Unidos/"Vivo este momento cada vez más como si fuera mi último Mundial", dijo este miércoles el capitán de Brasil, Marquinhos, en la primera rueda de prensa de la Canarinha tras su llegada a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.

El zaguero, de 32 años, bicampeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain al vencer al Arsenal en la final el sábado, jugará en Norteamérica 2026 su tercer Mundial, tras disputar los de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que Brasil fue eliminado en cuartos de final.

"Nosotros sabemos del dolor que supone no ganar un Mundial, ser eliminado" y eso debe servir como "experiencia" en este torneo, dijo Marquinhos, en alusión a los jugadores más experimentados como él, Neymar y Casemiro.

La Canarinha no gana el título mundial desde Corea del Sur y Japón 2002, cuando alzó su quinto trofeo.

Te puede interesar: Mundial 2026: Brasil y Ancelotti manejan con calma la recuperación de Neymar a once días del estreno

"Vivo este momento cada vez más como si fuera mi último partido, mi último Mundial, mi última oportunidad de estar conquistando títulos", dijo.

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, ha confirmado a Marquinhos como el capitán del equipo.

Para Marquinhos, Ancelotti, que lleva un año en el cargo, debe ser la "figura principal" de Brasil y ordenar las distintas "filosofías de club" de los jugadores.

Sobre las condiciones de juego en Norteamérica 2026, advirtió sobre las altas temperaturas.

Afirmó que "el equipo que empieza ganando tiene una ventaja muy grande, porque correr detrás del resultado con calor y sol es un desgaste aún mayor".

La Canarinha se estrenará el 13 de junio en el Mundial 2026 contra Marruecos por el Grupo C, que completan Escocia y Haití.

Previamente, jugará el sábado un último amistoso contra Egipto.

Te puede interesar: Mundial 2026| Uruguay confía en que contará con el lesionado Giorgian de Arrascaeta