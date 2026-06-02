Mundial 2026: Brasil y Ancelotti manejan con calma la recuperación de Neymar a once días del estreno

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Newark, Estados Unidos/El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo este martes que no tiene prisa con la recuperación de Neymar, quien "está progresando bien" de su lesión a once días del debut de la Canarinha en el Mundial de Norteamérica.

El astro brasileño, de 34 años, sufrió en mayo una dolencia muscular en la pantorrilla derecha, que pone en duda si estará listo para el estreno de la que sería su cuarta Copa del Mundo.

"Está progresando bien, está trabajando bien, no tenemos prisa", dijo el italiano Ancelotti al llegar este martes a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se alojará la delegación brasileña, según un video distribuido por la FIFA.

Máximo goleador de la Seleção con 79 goles, por encima de Pelé, el delantero del Santos no juega con Brasil desde finales de 2023 debido a recurrentes problemas físicos.

"Todo el mundo sabe de la expectativa sobre Brasil, llegamos listos", dijo Ancelotti, al frente del pentacampeón mundial desde hace un año.

"Esta Copa del Mundo no tiene un favorito, Brasil va a competir con todos", agregó el técnico cinco veces campeón de la Champions League.

En los últimos cinco Mundiales, Brasil pasó apenas una vez de los cuartos de final. Fue en 2014, cuando perdió como local 7-1 contra Alemania en la semifinal.

La Canarinha, que no gana el título mundial desde 2002, se estrenará el 13 de junio en el Mundial de Norteamérica contra Marruecos, ambos en el Grupo C, que completan Escocia y Haití.

Previamente, jugará el sábado un último amistoso contra Egipto.