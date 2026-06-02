Mundial 2026: Francia es la gran favorita en un Grupo I explosivo con Haaland y Sadio Mané

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Paris, Francia/Tres de las grandes estrellas del Mundial 2026, Kylian Mbappé, Sadio Mané y Erling Haaland se citan ya en la primera fase, en un explosivo Grupo I que anuncia duelos electrizantes en el Francia es la gran favorita.

Completa la llave Irak, que puede convertirse en juez del grupo si da la sorpresa y logra quitar algún punto a sus tres rivales.

FRANCIA

. Participaciones: 16. Mejor resultado: campeón (1998 y 2018). Clasificación FIFA: 1.

. Entrenador: Didier Deschamps

Deschamps forma parte de un trío, junto al brasileño Mario Zagallo y al alemán Franz Beckenbauer, que logró el título mundial como futbolistas y seleccionadores.

El Mundial será su despedida como seleccionador galo, puesto que dejará tras 14 años de éxitos. En Norteamérica 2026 podría convertirse en el primer técnico en dirigir tres finales.

. Estrella: Kylian Mbappé

A los 27 años, el delantero del Real Madrid quiere seguir ampliando su leyenda mundialista. En dos ediciones disputadas, ganó el título en Rusia 2018 (torneo que le lanzó al estrellato) y fue finalista en Catar 2022, donde los Bleus perdieron en los penales frente a Argentina pese a un triplete de Mbappé.

SENEGAL

. Participaciones: 3. Mejor resultado: cuartos de final (2002). Clasificación FIFA: 14.

. Entrenador: Pape Thiaw

Protagonista de la histórica participación senegalesa en 2002, Thiaw relevó a otro compañero de generación Aliou Cissé en 2024. Tras un largo invicto de 26 partidos, Senegal fue despojado del título de la Copa de Africa en marzo, otorgado a Marruecos tras el escándalo en la final, y viene de perder el domingo un amistoso 3-2 ante Estados Unidos.

Los Leones de la Teranga cuentan seguramente con el mejor equipo de su historia, con jugadores experimentados como Sadio Mané, Mendy, Koulibaly, Pape e Idrissa Gueye y Nicolas Jackson, con jóvenes promesas como Ibrahim Mbaye (del PSG).

. Estrella: Sadio Mané

Pese a haber dejado el fútbol europeo por la liga saudita, Mané sigue siendo el referente y líder de su selección, como demostró en la final de la Copa de Africa cuando hizo regresar a sus compañeros de los vestuarios, luego de que éstos se retiraran como protesta por un polémico penal pitado a favor de Marruecos.

Con el Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, acaba de conquistar el campeonato saudita.

NORUEGA

. Participaciones: 3. Mejor resultado: octavos (1938 y 1998). Clasificación FIFA: 31.

. Entrenador: Stale Solbakken

Al frente de la selección desde 20202, participó como jugador en el último Mundial jugado por Noruega, el de Francia 1998, y ahora ha conducido a su país a su regreso al torneo casi cuatro décadas después.

Noruega se clasificó brillantemente para la cita norteamericana al dejar por el camino a Italia, y Solbakken cuenta con la mejor generación de su historia.

. Estrella: Erling Haaland

El goleador noruego presenta números impresionantes. A los 25 años, lleva anotados 352 goles desde que debutó como profesional siendo un adolescente.

El 9 del Manchester City es una de las grandes estrellas del Mundial y, con ayuda de Oodegard, Sorloth y la base del Bodo/Glimt, que ha maravillado en sus últimas campañas europeas, Noruega puede aspirar a cotas altas.

IRAK

. Participaciones: 1. Mejor resultado: fase de grupos. Clasificación FIFA: 57.

. Entrenador: Graham Arnold

Tras dirigir a su país en Catar 2022, donde Australia fue eliminado en octavos de final por Argentina, Arnold se hizo cargo de Irak cuando tenía muy complicada la clasificación, pero acabó llevándola a su segundo Mundial, 40 años después de disputar el de México 1986.

Con los rivales que le ha tocado en la llave, es complicado que la selección asiática logre su primera victoria mundialista.

. Estrella: Aymen Hussein

Fue el héroe en la repesca, al marcar el definitivo 2-1 en la victoria en la final contra Bolivia, pero Hussein, de 30 años, representa también todo el sufrimiento del pueblo iraquí en las últimas décadas.

Originario de Kirkuk, esta provincia estuvo durante más de una década bajo el dominio del Estado Islámico, y al menos el padre y un hermano del fútbolista fueron asesinados por el grupo yihadista.

Con 10 años como integrante de los Leones de Mesopotamia, Hussein suma 33 goles en 93 partidos como internacional.