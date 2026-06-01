EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, el miércoles 3 de junio desde las 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La cuenta regresiva para la cita mundialista ha comenzado, y TVMAX se posiciona a la vanguardia de la transmisión deportiva. Con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva y sin precedentes, la cadena ha presentado su nuevo set interactivo, diseñado exclusivamente para la cobertura del Mundial FIFA 2026.

Este nuevo espacio no solo será el epicentro de la información, sino también el hogar de la innovación tecnológica, llevando a los fanáticos el análisis más completo antes, durante y después de cada encuentro.

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Cobertura 360°: Desde la previa hasta el postpartido

La propuesta de TVMAX está diseñada para que el televidente no se pierda un solo detalle de lo que ocurre en la máxima fiesta del fútbol. La programación especial incluirá:

Previas electrizantes: El ambiente, las alineaciones y los datos clave antes del pitazo inicial.

El ambiente, las alineaciones y los datos clave antes del pitazo inicial. Análisis en el medio tiempo: El ojo clínico de los expertos desglosando la táctica de los primeros 45 minutos.

El ojo clínico de los expertos desglosando la táctica de los primeros 45 minutos. Seguimiento postpartido: Un repaso exhaustivo de los resultados, las estadísticas y las repercusiones inmediatas del juego.

Toda esta oferta se complementará con reportes en directo desde distintos puntos y enviados especiales en el lugar de los acontecimientos, garantizando entrevistas exclusivas y encuestas al momento con los protagonistas y la afición.

Tecnología de punta y Realidad Aumentada

La interactividad será el sello distintivo de esta cobertura. El nuevo set contará con herramientas visuales de última generación para transformar la manera de ver el fútbol:

Funciones de Realidad Aumentada: Con el sello tecnológico de TVMAX , los elementos virtuales cobrarán vida en el estudio para explicar jugadas dinámicas.

Con el sello tecnológico de , los elementos virtuales cobrarán vida en el estudio para explicar jugadas dinámicas. Gráficos informativos de vanguardia: Datos explicativos de fácil comprensión para la audiencia.

Datos explicativos de fácil comprensión para la audiencia. Resultados y tablas al instante: Actualizaciones en tiempo real para seguir el minuto a minuto del torneo.

La voz de los expertos

"Todo esto complementa el análisis de lo que pisaron la cancha y la narración de nuestros expertos", destaca el equipo de producción de TVMAX, asegurando una combinación perfecta entre la experiencia del talento en pantalla y los recursos tecnológicos más avanzados del mercado.

Con este despliegue, la planta televisiva reafirma su compromiso con la audiencia panameña. Estamos listos para presentarles la cobertura más completa, porque el Mundial se vive en TVMAX.

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