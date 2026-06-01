Especialistas insisten en que la prevención y la detección temprana son fundamentales para aumentar las probabilidades de éxito en los tratamientos y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

El cáncer de colon continúa siendo una de las enfermedades que más vidas cobra en Panamá y representa un importante desafío para el sistema de salud debido a que, en muchos casos, puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes en sus etapas iniciales.