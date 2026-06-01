Cáncer de colon: una enfermedad silenciosa que sigue cobrando vidas en Panamá

La prevención y la detección temprana son fundamentales para aumentar las probabilidades de éxito en los tratamientos y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

Ciudad de Panamá/El cáncer de colon continúa siendo una de las enfermedades que más vidas cobra en Panamá y representa un importante desafío para el sistema de salud debido a que, en muchos casos, puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes en sus etapas iniciales.

Especialistas insisten en que la prevención y la detección temprana son fundamentales para aumentar las probabilidades de éxito en los tratamientos y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

De acuerdo con estadísticas de la Fundación Panameña para la Prevención del Cáncer de Colon, esta enfermedad es el tercer tipo de cáncer más común en el país. Cada año se diagnostican alrededor de 800 nuevos casos, mientras que unas 300 personas fallecen a causa de esta condición.

”La población tiene que comprender que tienen que balancear los alimentos y el ingerir agua diariamente que es uno de los precursores para reducir los riesgos del cáncer de colon”, explicó Delavier Diaz, endocopista.

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El cáncer de colon consiste en el crecimiento maligno de células en el intestino grueso y actualmente preocupa a la comunidad médica debido al aumento de diagnósticos en personas más jóvenes, una tendencia que anteriormente se observaba principalmente en adultos mayores.

Detrás de las cifras existen historias de lucha y resiliencia. Una de ellas es la de Lilia, quien años atrás logró superar un cáncer de mama y que desde hace siete años enfrenta una nueva batalla contra el cáncer de colon.

”En la alimentación yo era loca, comía de todo y eso es lo malo. Tenía dolores en el apéndice pero sabía que no se trataba de eso, porque ya yo me había operado y cuando me hice el examen de colon, me salió unas masas pequeñas y me lo vi a tiempo”, relató Lilia.

Su experiencia refleja la realidad de cientos de pacientes y familias que conviven con la enfermedad y deben afrontar largos procesos de controles médicos, tratamientos y seguimiento constante.

A pesar de las dificultades, Lilia mantiene la esperanza y continúa enfrentando la enfermedad con determinación, aferrándose a los recuerdos de mejores momentos y a la convicción de no rendirse.

Los especialistas reiteran la importancia de adoptar hábitos saludables, atender cualquier síntoma gastrointestinal persistente y realizarse los exámenes de detección recomendados, especialmente en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo, ya que un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Con información de Kayra Saldaña