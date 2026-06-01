Realizan reunión entre residentes de Obarrio y la Junta de Desarrollo Local
Durante el encuentro, los vecinos plantearon la necesidad de realizar una nueva consulta pública y establecer una mesa técnica para analizar nuevamente la iniciativa, al considerar que existen dudas sobre su alcance y que otras necesidades de la comunidad deberían ser priorizadas.
Residentes de la comunidad de Obarrio participaron en una reunión junto a autoridades locales y diputados del circuito para expresar sus inquietudes sobre un proyecto de mejoramiento de intersecciones que fue aprobado hace un año mediante consulta ciudadana.