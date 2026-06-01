Realizan reunión entre residentes de Obarrio y la Junta de Desarrollo Local

Durante el encuentro, los vecinos plantearon la necesidad de realizar una nueva consulta pública y establecer una mesa técnica para analizar nuevamente la iniciativa, al considerar que existen dudas sobre su alcance y que otras necesidades de la comunidad deberían ser priorizadas.

Residentes de Obarrio se reunen con autoridades de la Junta de Desarrollo Local

Residentes de la comunidad de Obarrio participaron en una reunión junto a autoridades locales y diputados del circuito para expresar sus inquietudes sobre un proyecto de mejoramiento de intersecciones que fue aprobado hace un año mediante consulta ciudadana.

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