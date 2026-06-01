Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 2 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 2 DE JUNIO
📍Panamá
• Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito
📍Coclé
• Casa Local de Los Pollos, en Río Hato, distrito de Antón
📍Darién
• Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe
📍Colón
• Parque central de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel
📍Panamá Oeste
• Junta Comunal de Sajalices, distrito de Chame
📍Chiriquí
• Cancha comunal de Querévalo, distrito de Alanje
📍Panamá Este
• Limonada, en el corregimiento de Chepo
📍Herrera
• Cuadro de softbol de Rincón Hondo, en el distrito de Pesé
📍Veraguas
• Cancha techada de Rio de Jesús, distrito de Rio de Jesús
• Comunidad de EL Pilón, distrito de Montijo