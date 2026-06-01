San Miguelito bajo vigilancia: decomisan 29 armas de fuego y la aprehensión de 150 personas

Panamá/Los operativos desarrollados por la Policía Nacional desde el pasado viernes en el distrito de San Miguelito dejaron como resultado la incautación de 29 armas de fuego, la realización de 160 allanamientos y la aprehensión de 150 personas requeridas por las autoridades.

Los resultados fueron dados a conocer por el subcomisionado Omar Del Cid, de la zona policial de San Miguelito, quien destacó que las acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada para combatir la delincuencia en el distrito.

Según explicó el jefe policial, las aprehensiones corresponden a personas requeridas por las autoridades competentes por diversas faltas y delitos. Además, aseguró que la operatividad se mantiene al cien por ciento en toda la jurisdicción.

Los operativos son desarrollados por la Policía Nacional con el apoyo del Ministerio de Seguridad y forman parte del despliegue de más de 500 unidades policiales en distintos puntos de San Miguelito.

Las acciones están dirigidas a enfrentar delitos como robos, homicidios y pandillerismo, conductas delictivas que han registrado un incremento en las últimas semanas y que han generado preocupación entre los residentes del distrito.

Las autoridades esperan que el decomiso de armas, los allanamientos y las aprehensiones contribuyan a disminuir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en una de las zonas más pobladas del país.

El refuerzo policial se mantendrá en diferentes sectores de San Miguelito como parte de los esfuerzos para combatir el crimen y responder a las inquietudes de la comunidad frente al aumento de los hechos delictivos.

Con información de Yami Rivas.