MOP mantendrá cerrado puente sobre el río Gariche; avanza proyecto para una nueva estructura en Bugaba

El cierre obliga a residentes, transportistas y productores a realizar recorridos más largos mientras se concreta el inicio de los trabajos para la nueva estructura.

Chiriquí/El puente sobre el río Gariche, que conecta las comunidades de San Andrés y Vijagual de Santa Marta, en el distrito de Bugaba, permanecerá cerrado de manera indefinida debido a problemas estructurales detectados en la infraestructura existente, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La decisión fue anunciada por el director regional del MOP en Chiriquí, Marco Di Bolio, quien explicó que uno de los cables que forma parte de la estructura habría cedido, situación que representa un riesgo para quienes transitan por el lugar.

“Ese puente tiene mucho tiempo de estar construido y aparentemente uno de los cables ha cedido. Lo que vamos a hacer es dejarlo tal cual está, porque próximamente vamos a iniciar la construcción de un nuevo puente, algo que ya se había anunciado”, señaló el funcionario.

De acuerdo con Di Bolio, el proyecto contempla la construcción de un puente de doble vía sobre el río Gariche, con una inversión estimada en 2.3 millones de dólares. Sin embargo, indicó que aún están a la espera de que la comunidad cumpla con un compromiso previamente acordado de aportar alrededor de 31 mil dólares para la ejecución de la obra.

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El director regional destacó la importancia de esta conexión para los residentes y productores del área, ya que permite reducir significativamente los tiempos de traslado entre las comunidades y el resto del distrito.

Mientras tanto, el puente permanecerá completamente cerrado al tránsito vehicular y peatonal. “Tenemos que evitar que pase una tragedia”, advirtió Di Bolio.

Ante esta situación, el MOP aseguró que los habitantes cuentan con rutas alternas para movilizarse. Entre ellas se encuentra la carretera que conecta San Andrés con la vía Interamericana. También pueden utilizar la ruta hacia Río Sereno y posteriormente hacia Volcán para llegar a Bugaba y otros puntos de la provincia de Chiriquí.

El cierre obliga a residentes, transportistas y productores a realizar recorridos más largos mientras se concreta el inicio de los trabajos para la nueva estructura, una obra que ha sido reclamada por la comunidad debido al deterioro que presenta el actual puente.

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