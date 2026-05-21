Dan orden de proceder para proyecto vial que transformará tramo Loma Campana–Santiago

La obra será ejecutada en dos fases e incluirá mejoras viales, pasos elevados, retornos, aceras, paradas, videovigilancia y mantenimiento por 20 años. El presidente José Raúl Mulino aseguró que busca reducir los congestionamientos en la ruta hacia el interior del país.

Con la entrega de la orden de proceder y el acto de primera palada realizado en la Escuela de Colomcito, en Chame, el Gobierno puso en marcha el proyecto de mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste, una intervención que abarcará aproximadamente 192 kilómetros entre Loma Campana y Santiago de Veraguas.

La iniciativa será desarrollada en dos etapas: la primera comprenderá el tramo Loma Campana–Penonomé, mientras que la segunda abarcará Penonomé–Santiago.

Durante el acto, el presidente José Raúl Mulino reconoció los problemas de movilidad que enfrentan miles de conductores cada fin de semana en la vía hacia el interior.

“No aguanta ciento y pico mil carros en un fin de semana sin que haya tranque”, expresó el mandatario al referirse al crecimiento del tráfico vehicular y los constantes incidentes que generan retrasos.

Mulino señaló que ciudades y zonas como Chame, Coronado, Penonomé y Santiago han experimentado un importante crecimiento urbano y económico, lo que ha incrementado la presión sobre la vía Interamericana.

El mandatario mencionó que actualmente atravesar sectores como Penonomé o Santiago puede convertirse en una “odisea”, debido a la presencia de semáforos y el aumento del flujo vehicular, situación que, dijo, se busca aliviar mediante la construcción de retornos, pasos viales y otras obras complementarias.

Por su parte, el ministro del MOP, José Luis Andrade, explicó que el proyecto también responde al aumento sostenido en el transporte de carga y el desgaste que esto genera sobre la infraestructura vial.

Añadió que, para minimizar el impacto durante la ejecución, la obra fue dividida en dos fases.

¿Qué incluirá el proyecto?

Además de la rehabilitación y ampliación de la carretera, el plan contempla:

Construcción de aceras

Nuevas paradas

Infraestructura de seguridad vial

Sistema de videovigilancia

Retornos y pasos viales

Mejoras para movilidad y tránsito

El contrato establecido para esta iniciativa será de 20 años, distribuidos en cinco años de construcción y 15 años de mantenimiento.

En la actividad participaron autoridades de Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Veraguas, junto al presidente José Raúl Mulino y representantes del Ejecutivo.

Información de Yiniva Caballero