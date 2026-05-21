Sequía golpea a productores de Alanje: temen pérdidas de más de 10 mil hectáreas en siembras

En medio de la incertidumbre, moradores y productores del distrito anunciaron que este próximo domingo realizarán una misa para pedir al Santo Cristo de Alanje por la llegada de las lluvias.

Chiriquí/La falta de lluvias empieza a encender las alarmas entre los productores del distrito de Alanje, en la provincia de Chiriquí, quienes aseguran estar atravesando una situación crítica tras más de tres semanas sin precipitaciones en la región.

De acuerdo con los agricultores, la prolongada sequía mantiene en riesgo cerca de 10 mil hectáreas dedicadas a distintos rubros agrícolas, considerados entre los más importantes para la producción de alimentos en esta zona del país.

Los productores explicaron que las altas temperaturas y la ausencia de agua no solo afectan el desarrollo de los cultivos, sino que además han provocado un aumento en las fumigaciones para intentar controlar plagas y enfermedades que se intensifican bajo estas condiciones climáticas. Esta medida, señalaron, representa un golpe adicional para sus finanzas debido al incremento en los costos de operación.

La preocupación también se extiende al posible impacto económico que podría generar una pérdida parcial o total de las cosechas, en momentos en que muchos productores ya enfrentan dificultades para sostener sus actividades.

En medio de la incertidumbre, moradores y productores del distrito anunciaron que este próximo domingo realizarán una misa para pedir al Santo Cristo de Alanje por la llegada de las lluvias. La actividad religiosa busca reunir a las comunidades agrícolas que ven con preocupación cómo pasan los días sin que las condiciones climáticas mejoren.

Los agricultores advierten que, de continuar la sequía durante las próximas semanas, las afectaciones podrían agravarse y comprometer una parte importante de la producción agrícola de esta región chiricana.

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