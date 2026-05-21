¿Cómo operaba el sospechoso capturado por presunta pornografía infantil en Parque Lefevre?

La captura se registró durante una diligencia de allanamiento y registro domiciliario en un apartamento ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre.

Ciudad de Panamá/En una operación conjunta entre la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), y el Ministerio Público, se logró la aprehensión de un ciudadano presuntamente vinculado al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de pornografía infantil.

La captura se registró durante una diligencia de allanamiento y registro domiciliario en un apartamento ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre.

Durante el operativo, las autoridades lograron el decomiso de múltiples dispositivos tecnológicos, entre los que se incluyen teléfonos celulares, computadoras y diversas unidades de almacenamiento de información, los cuales serán sometidos a análisis forenses.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sospechoso utilizaba perfiles falsos en plataformas digitales para captar a sus víctimas menores de edad.

El implicado aparentaba ser un menor de edad en las redes sociales para generar confianza y acercarse con mayor facilidad a los niños y adolescentes. Tras establecer el contacto virtual, el hombre frecuentaba los predios de distintos centros educativos para esperar a las víctimas y, posteriormente, solicitarles material fotográfico de contenido íntimo.

La alerta que detonó la investigación provino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscrita a la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

Este organismo internacional remitió un reporte detallado tras recibir una denuncia interpuesta a través de una plataforma digital ante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Los informes de inteligencia señalan la existencia de al menos 10 posibles víctimas menores de edad afectadas por esta red.

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Tras la captura, Sariabeth Rodríguez, jefa de la Sección de Delitos Sexuales de la DIJ, explicó la gravedad del comportamiento de estos agresores y extendió un llamado de urgencia a los tutores y padres de familia.

"Muchas veces tienen que tener mucho cuidado con sus niños, porque estas personas se dedican a engañarlos y montarlos en sus carros", advirtió Rodríguez.

La jefa policial enfatizó la necesidad estricta de orientar a los menores de edad para que bajo ninguna circunstancia interactúen ni se vayan con personas extrañas en la vía pública.

A raíz de este hecho y en consonancia con otras investigaciones en curso, el Ministerio de Educación (Meduca) reaccionó de inmediato para revisar y reforzar los protocolos de seguridad existentes en los planteles escolares, buscando optimizar el manejo, detección y prevención de situaciones de riesgo que amenacen a la población estudiantil en los entornos escolares.

Con información de Hellen Concepción