Interpol Panamá aprehende a otro mexicano requerido por el delito de abuso sexual infantil

En menos de 24 horas, otro ciudadano mexicano requerido internacionalmente por delitos de abuso sexual infantil fue aprehendido en Panamá por unidades de la Oficina Central Nacional de Interpol cuando intentaba utilizar el Aeropuerto Internacional de Tocumen como punto de tránsito para continuar su viaje.

Según las autoridades, el sospechoso era requerido por organismos de seguridad de Estados Unidos y viajaba procedente de Medellín, Colombia, con destino final a México.

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Durante su paso en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, las alertas internacionales activadas por Interpol permitieron detectar su presencia y proceder con la aprehensión.

Tras su captura, el ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para iniciar el proceso correspondiente solicitado por el país requirente, en coordinación con la Fiscalía de Asuntos Internacionales.

Este es el segundo mexicano que es aprehendido en el Aeropuerto de Tocumen procedente de Medellín con dirección a su país de origen, requerido por el mismo delito. Las autoridades afirmaron que se trata de dos casos distintos.