Panamá acumula más de 25 toneladas de droga decomisadas en 2026

Las autoridades sostienen que organizaciones criminales continúan utilizando los puertos panameños y rutas marítimas de la región para movilizar cargamentos ilícitos hacia otros países.

Un contenedor con trazabilidad desde Panamá y destino final Venezuela fue intervenido por las autoridades en un puerto de la provincia de Colón, donde fueron hallados 739 paquetes de presunta droga ocultos entre la carga.

El decomiso se realizó durante una operación conjunta entre la Dirección Nacional Antidrogas (DNA) de la Policía Nacional, la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA) y el Ministerio Público.

Según las autoridades, la carga sospechosa fue detectada tras labores de inteligencia y vigilancia portuaria. Durante la inspección del contenedor, los agentes encontraron paquetes rectangulares con distintos logotipos, utilizados presuntamente para identificar el cargamento dentro de la estructura criminal.

El hallazgo se suma a una serie de operativos desarrollados en las últimas 72 horas, en los que las autoridades reportaron el decomiso de 2,460 paquetes de presunta droga y la aprehensión de 32 personas vinculadas a delitos relacionados con narcotráfico y microtráfico.

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Uno de los mayores golpes recientes ocurrió en Chiriquí, durante la denominada Operación Horizonte, donde fueron decomisados 1,320 paquetes de presunta sustancia ilícita. En ese operativo también fueron capturadas cuatro personas y cinco vehículos quedaron bajo custodia de las autoridades.

En paralelo, la Operación Courier, realizada en distintos puntos de la ciudad capital, dejó 14 personas aprehendidas por su presunta vinculación con redes dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades sostienen que organizaciones criminales continúan utilizando los puertos panameños y rutas marítimas de la región para movilizar cargamentos ilícitos hacia otros países.

La Policía Nacional informó que, en lo que va de 2026, se han decomisado 8,614 paquetes de presunta droga en diferentes operaciones antidrogas a nivel nacional.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detalló que este año ha ejecutado 39 operaciones contra el narcotráfico, con resultados que superan las 25 toneladas de droga decomisadas entre cocaína y marihuana.

Los operativos forman parte de las estrategias de inteligencia y control desarrolladas por las autoridades panameñas para combatir las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico transnacional.