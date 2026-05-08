Tres exfuncionarias detenidas preventivamente por presunto peculado millonario en Junta Comunal de Belisario Porras

Según las autoridades, las mujeres investigadas figuraban como colaboradoras que brindaban servicios durante la emergencia sanitaria y recibían pagos de hasta 2 mil dólares.

Tres mujeres quedaron detenidas provisionalmente por su presunta vinculación con un millonario caso de peculado en la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito, durante la gestión del exrepresentante César “Pele” Caballero, asesinado en 2023, en una investigación que apunta a una lesión económica al Estado superior a los 8 millones de dólares.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, como parte de una investigación relacionada con una presunta lesión económica al Estado.

Las tres personas forman parte de un grupo de siete mujeres aprehendidas la madrugada del miércoles durante operativos realizados en distintos puntos de la provincia de Panamá, incluyendo San Miguelito, Las Cumbres y Panamá Este. El resto recibió medidas cautelares distintas a la detención, 2 reportes periódicos y 2 con arresto domiciliario.

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Las diligencias fueron desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación en conjunto con unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones y un informe de la Contraloría General de la República, al menos 7.3 millones de dólares habrían sido desembolsados en concepto de supuestos servicios prestados durante la pandemia de covid-19.

Según las autoridades, las mujeres investigadas figuraban como colaboradoras que brindaban servicios durante la emergencia sanitaria y recibían pagos de hasta 2 mil dólares.

Detalles del caso

Esta investigación inició a través de la denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización relacionada con las irregularidades detectadas en el uso y manejo de los fondos transferidos a la Junta Comunal de Belisario Porras del Programa de Interés Social, motivo por el cual, el Ministerio Público llevó a cabo las diligencias de investigación pertinentes y le solicitó a la Contraloría General de la República que llevara a cabo una auditoría.

En la diligencia se determinaron usos incorrectos en los desembolsos realizados por la suma total de B/. 8,098,668.62, de los cuales B/.7,367,683.17 fueron destinados para el pago de servicios prestados a la Junta, lo cual se hizo a través de cheques en beneficio de un grupo de personas, incluyendo las siete personas hoy imputadas, sin evidencia de la prestación de esos servicios.

De acuerdo al informe de auditoría, el resto del dinero se desembolsó de la siguiente forma: B/. 262,021.18 en bolsas de comida y otros productos; B/.123,566.70 en materiales de construcción; B/.93,000.00 en apoyo deportivo; B/. 92,267.57 en apoyo económico, mientras que B/. 160,130.00 en desembolsos sin documentos.

Según el sustento de la Fiscalía, las imputadas recibieron pagos a través de cheques, en su mayoría, por la suma de entre B/.1,000.00 a B/.2,000.00 y algunos de esos pagos se realizaron en períodos menores a 15 días, por presuntos servicios prestados a la Junta Comunal. Cabe señalar, que tres de las imputadas recibieron cheques en periodos en los que estaban nombradas en otras instituciones gubernamentales.

Por esta misma causa, en el mes de diciembre de 2025, le fueron imputados cargos y se ordenó la detención provisional a dos exfuncionarios de la Junta Comunal de Belisario Porras.

La investigación se remonta al período en que la Junta Comunal de Belisario Porras era dirigida por el representante César “Pele” Caballero, asesinado a tiros en noviembre de 2023.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación de cada una de las personas vinculadas al caso y esclarecer el manejo de los fondos públicos presuntamente desviados.