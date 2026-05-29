Museo Afroantillano celebra 46 años preservando la herencia afrodescendiente en Panamá

A través de piezas históricas, fotografías, documentos y recreaciones de ambientes de época, el museo permite a los visitantes conocer aspectos fundamentales de la vida de las comunidades afroantillanas.

Ciudad de Panamá/El Museo Afroantillano de Panamá celebra 46 años de funcionamiento como uno de los principales espacios dedicados a la conservación y difusión de la historia, cultura y legado de los afrodescendientes en el país.

A través de piezas históricas, fotografías, documentos y recreaciones de ambientes de época, el museo permite a los visitantes conocer aspectos fundamentales de la vida de las comunidades afroantillanas que contribuyeron al desarrollo de Panamá.

Durante un recorrido realizado por TVN Noticias, Miriam Gómez, guía del museo con más de 20 años de experiencia, destacó algunas de las piezas más representativas de la colección. Entre ellas figura un conjunto utilizado para el cuidado y arreglo del cabello femenino décadas atrás.

“Este set de la belleza femenina consiste en una peinilla para realizar el cabello con su respectiva estufita. Una vez la peinilla estuviese bien caliente, con una vaselina simple o petróleo, como se llamaba en esos tiempos, se lo pasaban por el cabello y se peinaban”, explicó Gómez.

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El museo también alberga recreaciones de los interiores de viviendas afroantillanas de hace más de 60 años, permitiendo a los visitantes apreciar cómo era la vida cotidiana de la época.

Entre los objetos que más llaman la atención se encuentra una antigua radio, considerada una pieza clave dentro de la exposición.

“La radio es importante porque acordémonos de que en los tiempos de antes no existía la televisión y esta pieza puede tener más de 80 años”, señaló la guía.

Otra de las áreas más visitadas es la dedicada a la cocina tradicional, donde se exhiben hornos, planchas y tinas utilizadas para las labores domésticas de generaciones pasadas.

El edificio que alberga el museo fue construido en 1910 por trabajadores provenientes de Barbados y, siete décadas después, fue transformado en museo para preservar la memoria histórica de la comunidad afroantillana en Panamá.

A lo largo de sus 46 años de existencia, el Museo Afroantillano ha mantenido una línea histórica que recoge la trayectoria de los afrodescendientes en el país, a través de exposiciones que combinan historia, fotografía, arquitectura y elementos de la vida cotidiana, contribuyendo a mantener vivo un legado fundamental para la identidad nacional.

Con información de Yenny Caballero