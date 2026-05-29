La iniciativa contempla estudios de prefactibilidad, identificación de soluciones tecnológicas, fortalecimiento de capacidades y mecanismos financieros para enfrentar una problemática que genera impactos ambientales, económicos y sociales.

Aprovechar una mayor cantidad de residuos orgánicos y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano, es el objetivo de las estrategias abordadas durante el taller “De la merma a la oportunidad”, realizado en Merca Panamá.