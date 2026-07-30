Panamá apuesta por la inteligencia artificial y los semiconductores
Durante el acto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo que estas acciones forman parte de la construcción de políticas públicas a largo plazo, orientadas a ordenar las prioridades nacionales y garantizar mayor previsibilidad.
Panamá presentó oficialmente la Agenda Nacional de Tecnología Avanzada, Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica, una iniciativa que busca impulsar la transformación tecnológica del país, fortalecer la formación profesional y atraer inversiones de alto valor.