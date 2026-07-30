China otorga becas universitarias a 20 estudiantes panameños
La ceremonia de entrega de las becas se realizó en la residencia del embajador de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangchen, quien destacó el interés de su Gobierno en continuar apoyando la capacitación y el intercambio académico y cultural.
Un grupo de 20 jóvenes panameños viajará próximamente a diferentes ciudades de China para cursar estudios superiores en diversas disciplinas, como parte de un programa de becas y cooperación académica entre ambos países.