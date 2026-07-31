EEUU lamenta haber presentado un mapa de África erróneo en una conferencia en Brasil

La delegación estadounidense utilizó una serie de diapositivas durante la conferencia sobre el sida en Río a principios de semana, en la que seis países africanos estaban mal ubicados.

El Departamento de Estado norteamericano lamentó el jueves la presentación de un mapa de África lleno de errores durante una conferencia contra el sida en Brasil.

"Asumimos plena responsabilidad por la confusión y la información errónea que esto haya podido causar a los participantes, incluidos nuestros socios africanos", declaró un portavoz del Departamento de Estado.

La delegación estadounidense utilizó una serie de diapositivas durante la conferencia sobre el sida en Río a principios de semana, en la que seis países africanos estaban mal ubicados.

Nigeria, por ejemplo, aparecía en el centro, sin acceso al mar, mientras que Mozambique fue ubicado en el Cuerno de África y Costa de Marfil en el sur del continente.

Participantes en la conferencia dieron a conocer el error, primero reportado por la agencia de prensa Reuters, en mensajes en las redes sociales.

El Departamento de Estado explicó que un miembro del equipo sobre el terreno había modificado apresuradamente la presentación de diapositivas justo antes de la exposición sobre la ayuda estadounidense en materia de salud en el mundo.

A pesar de ello, Estados Unidos destacó los intercambios "sustanciales y constructivos" durante la conferencia.

La 26ª edición de la Conferencia Internacional sobre el Sida se inauguró el lunes en Rio de Janeiro.

Estados Unidos ha reducido drásticamente su presupuesto de ayuda internacional desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado.

Pese a estos recortes masivos, Estados Unidos sigue siendo origen del 74% de la financiación pública destinada a la lucha contra el VIH en el mundo, según un informe de Onusida publicado para la conferencia de Rio.