Orgullo, cultura y raíces: Río Abajo celebra el desfile de la etnia negra

Con el sonido de los tambores y el colorido de las delegaciones, Río Abajo volvió a convertirse en escenario de celebración de las raíces afrodescendientes, recordando el aporte histórico, social y cultural que esta comunidad ha dejado en Panamá.

Entre tambores, vestimentas coloridas, gastronomía y expresiones culturales, cientos de personas participaron en el tradicional desfile de la etnia negra en Río Abajo, una actividad que exalta el legado, la identidad y los aportes de la población afrodescendiente en Panamá.

Para muchos asistentes, ser afrodescendiente representa orgullo, historia y conexión con sus antepasados.

“Ser afrodescendiente para mí significa mis raíces, mis antepasados y un orgullo grandísimo de pertenecer a este grupo étnico”, expresó Zulma Joseph.

Las delegaciones participantes llegaron desde distintos puntos del país y también del extranjero.

“Esta delegación tiene muchos años. Somos internacionales; vienen personas de Estados Unidos, Costa Rica y otros lugares que también nos hacen invitaciones. Esta es la cuarta vez que venimos a participar con esta linda delegación”, comentó uno de los representantes.

Para Orlando Mitchell, la identidad afro debe mantenerse con orgullo.

Ser afrodescendiente es algo muy serio, muy bonito y algo que uno debe llevar en el corazón. Así como somos de la etnia negra y bien negros, tenemos algo muy bonito: nuestro color. Nuestro color vale muchísimo”, manifestó.

La abanderada del desfile, Yohany Guevara, dijo sentirse honrada por la distinción y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones heredadas.

Me siento muy honrada por este reconocimiento, sobre todo porque resalta los aportes que vienen desde nuestros antepasados y que hoy siguen vivos a través de los jóvenes y de los adultos mayores que luchan para mantener la gastronomía, la danza y toda esa riqueza cultural que nos caracteriza”, expresó.

Añadió además que este reconocimiento tiene un significado especial para su familia.

“Mis hijos han visto que su madre fue escogida como abanderada y eso es lo que quiero sembrar en ellos: ese chip de que ser negro es hermoso. Me siento sumamente feliz y complacida de portar esta bandera”, indicó.

Autoridades destacan la diversidad cultural

La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que el desfile refleja la riqueza multicultural del país.

“Es un orgullo y un motivo de mucha alegría. Este desfile muestra nuestra diversidad, muestra la alegría que representa nuestra cultura. Los colores vibrantes y el entusiasmo de la gente hacen de este un momento muy bonito”, afirmó.

Por su parte, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó la importancia de fortalecer la identidad afrodescendiente y promover el reconocimiento cultural.

“De eso se trata: de celebrar y fortalecer la identidad afrodescendiente. Somos un país pluricultural y multiétnico. Hoy celebramos esa diversidad y reafirmamos que los derechos culturales son fundamentales”, expresó.

La funcionaria indicó que las estadísticas estiman que la población afrodescendiente representa entre 31.7% y hasta un posible 34% de la población panameña.

Además, explicó que el acompañamiento institucional incluye apoyo cultural, educativo y social.

Te puede interesar: Martín Torrijos lanza el proyecto político UNE, anuncia carrera hacia 2029 y propone plebiscito sobre la minería

“Buscamos fortalecer el desarrollo económico, reparar el tejido social y construir una cultura de paz para que el desarrollo llegue a todos”, sostuvo.

Los asistentes coincidieron en que el evento se ha convertido en un espacio de encuentro y orgullo colectivo.

“Está muy bonito, maravilloso”, comentó una participante.

Otra visitante destacó:

“Está superespectacular, vale la pena venir. Esperamos a todos acá”.

Con el sonido de los tambores y el colorido de las delegaciones, Río Abajo volvió a convertirse en escenario de celebración de las raíces afrodescendientes, recordando el aporte histórico, social y cultural que esta comunidad ha dejado en Panamá.

Información de Yessika Román