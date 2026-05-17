Martín Torrijos lanza el proyecto político UNE, anuncia carrera hacia 2029 y propone plebiscito sobre la minería

El exmandatario señaló que la nueva plataforma política no pretende convertirse en “un partido tradicional más” y aseguró que busca diferenciarse del modelo político actual.

El expresidente Martín Torrijos presentó este domingo el proyecto político “UNE: Unidos para una Nueva Era”, una nueva organización con la que busca construir una alternativa política rumbo a las elecciones de 2029 y que, según afirmó, nace con “vocación de poder”. Además, propuso que cualquier decisión sobre el futuro de la mina sea sometida a un plebiscito nacional.

Durante el acto de lanzamiento, Torrijos sostuvo que el país atraviesa un periodo de desigualdad, corrupción, frustración social y pérdida de confianza, asegurando que “Panamá perdió el rumbo”.

“Hay que ponerle un alto a lo que está pasando. Panamá no puede seguir esperando. En 20 años la corrupción se convirtió en la norma”, expresó ante simpatizantes.

Torrijos, rodeado de seguidores jóvenes y miembros de la antigua militancia del Partido Revolucionario Democrático, dijo estar listo y recordó su antiguo eslogan de 2004: 'Sí se puede, Panamá". Además, reflexionó sobre los años y lo que fue su administración a cargo del país.

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"He madurado. He visto cuándo el país avanza y cuándo retrocede. He reflexionado sobre lo que pude haber hecho mejor y reconozco que hubo temas que nos faltaron", dijo.

También se refirió al funcionamiento de la clase política actual y sostuvo que esta se ha distanciado de las necesidades reales de la población. Señaló que existe improvisación en la toma de decisiones, abuso de poder y uso de las instituciones para intereses particulares, además de un reparto de privilegios, planillas y contratos.

"El país los ha visto actuar", recalcó, criticando la aprobación de normas que, según afirmó, responden a beneficios propios, y las investigaciones de escándalos que terminan en nada, mientras las dificultades económicas y sociales continúan afectando a la población panameña.

El Panamá optimista, el Panamá que luchó por su Canal, que se atrevió a ampliarlo, el que soñaba en grande, está dejando de creer. Por eso hay hastío. Por eso hay frustración. Por eso hay apatía. Pero no nos equivoquemos. A los panameños sí nos importa". — Martín Torrijos - expresidente

El exmandatario señaló que la nueva plataforma política no pretende convertirse en “un partido tradicional más” y aseguró que busca diferenciarse del modelo político actual.

“No venimos a parecernos a nadie. No venimos a convertirnos en más de lo mismo”, manifestó.

Plantea consulta popular sobre la mina

Uno de los anuncios centrales del discurso fue su postura sobre el tema minero. Torrijos indicó que una decisión sobre el futuro del proyecto minero no debe quedar únicamente en manos del gobierno de turno y propuso llevar el debate a una consulta ciudadana.

Que el país debata, que el país decida, que se consulte en un plebiscito”, afirmó.

El planteamiento surge en momentos en que el tema de la actividad minera sigue siendo uno de los principales focos de debate nacional tras la crisis social registrada en el país y la discusión sobre posibles escenarios futuros.

Agua: “Esto es una emergencia nacional”

Otro de los ejes abordados fue la situación del abastecimiento de agua potable. El exmandatario calificó como “inaceptable” lo que ocurre en provincias como Herrera y Los Santos, y amplió el problema hacia otras regiones del país.

“Esto es una emergencia nacional y como tal hay que enfrentarla”, dijo.

Planteó involucrar al Estado, al sector privado y desarrollar soluciones permanentes para enfrentar la crisis hídrica.

Educación, empleo, salud y Canal

El proyecto presentado por Torrijos incluyó propuestas enfocadas en:

Educación conectada al empleo, tecnología e innovación

Fortalecimiento del sistema de salud con enfoque preventivo

Generación de empleo e inversión

Combate a la corrupción e impunidad

Desarrollo regional

Aprovechamiento de los beneficios del Canal hacia comunidades e interior del país

También defendió que el Canal debe convertirse en “motor de desarrollo” para todo el país y reiteró que:

El canal es panameño. Panamá no volverá a ser una colonia. Queremos el país respetuoso y respetado y lo vamos a hacer", expresó.

UNE apunta al 2029

Hacia el cierre del acto, Torrijos confirmó que la nueva organización política tendrá proyección electoral.

“UNE nace con vocación de poder y nos prepararemos para ganar las elecciones del 2029”, expresó.

UNE: Unidos para una Nueva Era, es una iniciativa que, según explicó, busca aglutinar sectores sociales, empresariales, jóvenes, mujeres, indígenas, trabajadores y emprendedores bajo una propuesta nacional.