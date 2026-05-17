Panamá refuerza presencia en la OMS y empuja cambios en financiamiento global

La representación panameña insistió en la importancia de que los países cumplan oportunamente con sus aportes para garantizar estabilidad y previsibilidad presupuestaria dentro de la OMS.

Panamá reforzó su presencia en los espacios de decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al participar activamente en la 44.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (PBAC), donde planteó la necesidad de ampliar la participación de los países de la Región de las Américas y promover una distribución más equitativa del financiamiento destinado a salud global.

La reunión se desarrolló del 13 al 15 de mayo en la sede de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza, y reunió a representantes de los Estados miembros para debatir temas relacionados con presupuesto, gobernanza, auditorías, sostenibilidad financiera y reformas institucionales.

Durante las sesiones, la delegación panameña intervino en las discusiones sobre el desempeño del presupuesto por programas 2024-2025 y el marco financiero correspondiente al periodo 2026-2027, además de analizar informes vinculados con recursos humanos, cumplimiento institucional y mecanismos de supervisión.

Te puede interesar: Aguaceros y actividad eléctrica podrían afectar varias regiones de Panamá este domingo

Panamá defendió la necesidad de fortalecer la transparencia, la eficiencia operativa y la rendición de cuentas dentro del organismo internacional, señalando que los recursos asignados deben traducirse en resultados concretos para los países, particularmente para las poblaciones más vulnerables.

Otro de los puntos abordados fue el estado de las contribuciones financieras de los Estados miembros. En este sentido, la representación panameña insistió en la importancia de que los países cumplan oportunamente con sus aportes para garantizar estabilidad y previsibilidad presupuestaria dentro de la OMS.

Asimismo, la delegación mostró interés en las reformas de gobernanza impulsadas por los propios Estados miembros y respaldó el fortalecimiento de los sistemas de evaluación y supervisión institucional, considerados claves para mejorar la respuesta del sistema global de salud.

Panamá también apoyó iniciativas orientadas a transformar la arquitectura internacional de salud y promover acciones vinculadas a igualdad de género, empoderamiento femenino y cooperación multilateral dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Las conclusiones y recomendaciones aprobadas durante la reunión serán elevadas al Consejo Ejecutivo de la OMS y posteriormente discutidas en la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, que se desarrollará del 18 al 23 de mayo de 2026, donde Panamá prevé mantener una participación activa en las decisiones relacionadas con salud mundial.