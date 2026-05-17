La OMS declara emergencia internacional tras epidemia de ébola en la RD Congo

El temor a una mayor propagación aumentó cuando, el domingo, un laboratorio confirmó el caso en Goma, controlada por el grupo antigubernamental M23.

Goma, RD Congo/Tras más de 80 muertos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia internacional por una epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), donde se ha confirmado un primer caso en Goma, ciudad en manos de una milicia apoyada por Ruanda.

El temor a una mayor propagación aumentó cuando, el domingo, un laboratorio confirmó el caso en Goma, controlada por el grupo antigubernamental M23.

"Un caso positivo en Goma fue confirmado por pruebas realizadas por el laboratorio. Se trata de la esposa de un hombre que murió del virus del Ébola en Bunia, [y] que viajó a Goma después de la muerte de su esposo estando ya infectada", declaró a la AFP Jean-Jacques Muyembe, director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) congoleño.

Hasta la fecha se han registrado un total de 88 fallecidos y 336 casos sospechosos de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa, informaron el sábado los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) en un comunicado.

El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo estar muy preocupado. "He determinado que la epidemia constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional", publicó Ghebreyesus en X. Añadió que por ahora "no cumple los criterios de emergencia pandémica".

Por el momento, la OMS, con sede en Ginebra, ha declarado el segundo nivel más alto de alerta, siendo la pandemia el máximo.

La organización advierte de que se desconoce la magnitud del brote.

Hay "incertidumbre sobre el número real de personas infectadas y la propagación geográfica", señaló la OMS. La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que prepara una "respuesta a gran escala".

"La cepa de Bundibugyo no tiene vacuna ni tratamiento específico", declaró el ministro de Salud de la República Democrática del Congo, Samuel-Roger Kamba. "Esta cepa tiene una tasa de mortalidad muy elevada, que puede alcanzar el 50%", dijo.

Paciente cero

Esta cepa, identificada por primera vez en 2007, ha causado la muerte de un congoleño en la vecina Uganda, informaron las autoridades el sábado.

Solo hay vacunas disponibles para la cepa Zaire, identificada en 1976 y que presenta una tasa de mortalidad más elevada, de entre el 60% y el 90%.

Las autoridades sanitarias confirmaron el viernes el último brote en la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, según CDC África.

"Llevamos dos semanas viendo morir a gente", afirmó Isaac Nyakulinda, un representante de la sociedad civil local con el que la AFP habló por teléfono. "No hay ningún lugar donde aislar a los enfermos. Están muriendo en sus casas y sus familiares se encargan de sus cuerpos", añadió.

Según Kamba, el paciente cero fue una enfermera que acudió a un centro sanitario en Bunia, la capital provincial de Ituri, el 24 de abril, con síntomas que sugerían ébola. Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, hemorragias y vómitos.

"El número de casos y muertes que estamos viendo en tan poco tiempo, junto con la propagación por varias zonas sanitarias y ahora más allá de la frontera, es extremadamente preocupante", recalcó Trish Newport, directora del programa de emergencias de MSF, que ha movilizado personal médico y de apoyo en la zona.

El transporte a gran escala de material médico supone un reto en un país con más de 100 millones de habitantes y una infraestructura de comunicaciones deficiente.

Alto riesgo de propagación

Es el decimoséptimo brote de ébola en la RDC. Como el brote se concentra en zonas de difícil acceso, se han analizado muy pocas muestras en laboratorio.

La OMS estima que la gran cantidad de positivos en las muestras iniciales, la confirmación de contagios en dos países y el aumento de casos sospechosos "apuntan a un brote potencialmente mucho mayor de lo que se está detectando y notificando actualmente, con un riesgo significativo de propagación a nivel local y regional".

La enfermedad ha causado en los últimos 50 años la muerte de unas 15.000 personas en África, a pesar de los avances en vacunas y tratamientos.