Asesinan a dos miembros de la campaña del favorito de la derecha para las elecciones en Colombia

Según un comunicado del equipo de De la Espriella, el coordinador local de campaña Rogers Mauricio Devia y su asesor Eder Fabián Cardona fueron abordados en la noche del viernes por cuatro hombres armados en motocicletas mientras se desplazaban por el departamento del Meta (centro-este), tras recoger publicidad electoral.

Bogotá, Colombia/Dos miembros de la campaña de Abelardo de la Espriella, el candidato favorito de la derecha para las elecciones presidenciales, fueron asesinados a tiros el viernes en una zona rural de Colombia, informaron autoridades.

Según un comunicado del equipo de De la Espriella, el coordinador local de campaña Rogers Mauricio Devia y su asesor Eder Fabián Cardona fueron abordados en la noche del viernes por cuatro hombres armados en motocicletas mientras se desplazaban por el departamento del Meta (centro-este), tras recoger publicidad electoral.

"Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática", dijo en X la Defensoría del Pueblo este sábado.

La seguridad es un tema central de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. El senador de izquierda y favorito según las encuestas, Iván Cepeda, y los derechistas que lo siguen, de la Espriella y Paloma Valencia, han denunciado amenazas de muerte.

Los tres hacen campaña con fuertes esquemas de seguridad en medio de una ola de atentados y asesinatos en el país.

Como uno de los bastiones históricos de las extintas FARC, el Meta tiene presencia de rebeldes guerrilleros y es uno de los corredores de tráfico de cocaína en el país.

En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian de actividades ilegales como el narcotráfico y la extorsión, ejerzan presión violenta para influir en las elecciones.

La candidata a la vicepresidencia de Cepeda, Aida Quilcué, fue secuestrada durante unas horas en febrero por un grupo de rebeldes disidentes del acuerdo de paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC.

Otra disidencia guerrillera es sospechosa de haber ordenado el magnicidio contra Miguel Uribe, baleado durante un mitin en Bogotá en junio del año pasado.

El crimen revivió el fantasma de la violencia política en un país donde varios candidatos presidenciales fueron asesinados por el narco entre las décadas de 1980 y 1990.