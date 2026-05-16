Kast busca que organismo públicos entreguen datos confidenciales de migrantes irregulares

Kast impulsa en el Congreso un proyecto de ley para dinamizar los procedimientos de expulsión de indocumentados que viven en Chile.

El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast busca obligar a los centros médicos, colegios y otras instituciones públicas en Chile a entregar información confidencial de migrantes irregulares, una propuesta que abrió un conflicto este viernes en su gabinete.

Kast impulsa en el Congreso un proyecto de ley para dinamizar los procedimientos de expulsión de indocumentados que viven en Chile, una de sus principales promesas de campaña.

Durante su tramitación, ingresó un artículo para obligar a instituciones públicas, centros de salud y colegios a informar los domicilios, teléfonos de contacto y correos electrónicos de inmigrantes irregulares que acudan a estas entidades.

La medida es vista como una forma de que los migrantes irregulares no accedan a beneficios sociales y se vean obligados de dejar el país.

La propuesta generó un conflicto dentro del gobierno. La ministra de Salud, May Chomali, expresó el viernes su oposición a la idea.

"Estamos mirando con bastante preocupación" la medida, ya que "esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y está resguardada por el Código Sanitario", afirmó a Teletrece Radio.

"Eso (la confidencialidad) lo vamos a defender absolutamente(...) No podemos ir contra la ley", agregó.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, precisó el viernes que la medida fue malinterpretada y que la instrucción sólo se aplicaría "cuando hay un procedimiento migratorio" en curso, con el fin de que se faciliten "antecedentes que nos permitan ubicar a esas personas".

El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias explicó a la AFP que "tener niños sin asistir a centros educativos y población sin atención en salud sería muy perjudicial. No disminuiría la población irregular, sólo la haría más vulnerable".

Kast se comprometió en campaña a expulsar a los 340.000 migrantes que viven de forma irregular en Chile.

Sin embargo, esta semana matizó sus palabras. Calificó de "metáfora" su promesa, una afirmación que generó fuertes críticas y que luego corrigió a "hipérbole".

Desde que asumió, el ultraderechista impulsó la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes en tres regiones del norte del país y expulsó a 80 personas en aviones de la Fuerza Aérea.