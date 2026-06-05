Casos de dengue en San Miguelito caen drásticamente tras operativos comunitarios y vigilancia sanitaria

A pesar de la disminución general de los contagios, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica en los sectores considerados de mayor riesgo.

San Miguelito/El distrito de San Miguelito registró una marcada disminución en los casos de dengue durante los primeros meses de 2026, luego de que las autoridades sanitarias intensificaran las acciones de prevención y control en las comunidades.

De acuerdo con datos de la Región de Salud de San Miguelito, hasta la semana epidemiológica número 19 se contabilizaron 230 casos de dengue, una cifra significativamente menor a la reportada en el mismo período de 2025, cuando se habían confirmado 1,215 contagios y el distrito encabezaba las estadísticas nacionales de la enfermedad.

El director regional de Salud, Algis Torres, atribuyó la reducción a una combinación de estrategias que incluyeron visitas casa por casa, jornadas de fumigación, inspecciones para detectar y eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, así como campañas de orientación dirigidas a la población.

Según las autoridades, uno de los factores clave ha sido la participación de los residentes en la eliminación de recipientes que acumulan agua y pueden convertirse en focos de reproducción del mosquito transmisor.

A pesar de la disminución general de los contagios, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica en los sectores considerados de mayor riesgo. Entre ellos destaca el corregimiento de Belisario Frías, que concentra la mayor cantidad de casos reportados en el distrito, con 73 contagios registrados hasta la semana 19.

El Ministerio de Salud continúa desarrollando operativos preventivos en diferentes comunidades y mantiene el llamado a la población para que revise periódicamente patios, techos y alrededores de las viviendas, con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito y prevenir nuevos brotes.

Las autoridades sanitarias consideran que la tendencia a la baja refleja el impacto de las medidas implementadas, aunque advierten que la lucha contra el dengue requiere mantener los esfuerzos de prevención de manera constante para evitar un repunte de los casos durante la temporada lluviosa.

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