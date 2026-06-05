Fuga en La Joyita: Capturan a siete evadidos; autoridades siguen tras las la pista de más de 20 reos

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía, especialmente a los residentes de las comunidades cercanas al complejo penitenciario, para que colaboren con información que permita ubicar a los prófugos.

Panamá/Las autoridades informaron sobre la recaptura de siete personas que se encontraban prófugas del centro penitenciario La Joyita, desde el pasado lunes 1 de junio.

De acuerdo con los reportes oficiales, cinco de los evadidos fueron ubicados y aprehendidos en el corregimiento de Pacora durante operativos conjuntos desarrollados por la Policía Nacional y el Servicio de Protección Institucional (SPI). Los otros dos fueron capturados por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el distrito de Chepo.

Con estas nuevas detenciones, la cifra de fugitivos recapturados asciende a 163, mientras que las autoridades continúan la búsqueda de otras 32 personas que aún permanecen fuera del centro penitenciario.

Las imágenes de los operativos fueron difundidas por los estamentos de seguridad como parte de las acciones para dar seguimiento a la evasión masiva ocurrida en La Joyita.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía, especialmente a los residentes de las comunidades cercanas al complejo penitenciario, para que colaboren con información que permita ubicar a los prófugos. Para ello, recordaron que se mantiene habilitada la línea de emergencias 104, así como otros números de contacto dispuestos para recibir denuncias de manera confidencial.

Según información oficial, entre las personas que aún permanecen evadidas figuran individuos vinculados a pandillas y condenados por delitos graves, entre ellos homicidios.

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