Reservistas en Chiriquí protestan para exigir más de $30 millones en pagos pendientes

El grupo indicó que se mantendrá en estado de alerta mientras espera una respuesta de las autoridades.

Chiriquí/Un grupo de reservistas de la Fuerza Pública realizó una caminata por la vía Interamericana para solicitar a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Seguridad que incluyan en el Presupuesto General del Estado para 2027 las partidas necesarias para cancelar los pagos que, según aseguran, se les adeudan.

Reyes Colón, vocero de los reservistas, señaló que algunos de los beneficiarios han fallecido, mientras otros enfrentan enfermedades terminales y necesitan los recursos.

“Muchos de ellos ya han fallecido. Como todos tenemos conocimiento, tenemos muchos señores mayores con enfermedades ya terminales”, expresó Colón.

El vocero explicó que las manifestaciones se desarrollaron simultáneamente en Azuero, Panamá y Chiriquí. En esta última provincia también participaron reservistas procedentes de Bocas del Toro.

Nosotros servimos con honor, con nuestra juventud y nuestra salud para cumplirle a la patria. La mayoría de nosotros tiene mucha necesidad y requerimos ese dinero para poder sustentar”, manifestó.

Los reservistas estiman que los pagos pendientes podrían superar los $30 millones y esperan que los recursos sean asignados dentro del presupuesto correspondiente a 2027.

El grupo indicó que se mantendrá en estado de alerta mientras espera una respuesta de las autoridades.

Con información de Demetrio Ábrego.