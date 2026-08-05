Sheinbaum pide incluir a México en visita papal a Latinoamérica

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles que pedirá al Vaticano incluir a México en la próxima gira papal por América Latina.

El papa León XIV visitará 10 ciudades de Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y 17 de noviembre.

Ya Sheinbaum había extendido la invitación al pontífice en una conversación telefónica que sostuvieron en diciembre pasado. Ahora lo hará a través del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que está de visita en Ciudad de México.

"Vamos a insistir en que está gratamente invitado a nuestro país", dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

"Además de lo que significa para el pueblo católico esta visita, hoy el papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial", añadió en referencia a la primera encíclica papal, que estuvo centrada en este tema y que Sheinbaum cita con frecuencia.

México, de 126 millones de habitantes, es un país muy católico. El último censo de 2020 ubicó en 78% la población que se identifica con esta religión.

La última vez que un papa visitó México fue en 2016, cuando Francisco realizó una gira por cinco estados. Antes, Benedicto XVI visitó México en 2012 y Juan Pablo II realizó cinco viajes al país.

Parolin prevé oficiar una misa en la basílica de Guadalupe, también el miércoles. La agenda incluye una reunión con una organización que reúne a diversos sectores de la sociedad para construir propuestas de paz, seguridad y justicia en México.