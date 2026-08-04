Comando Sur de EEUU anuncia una fuerza militar conjunta con aliados de la región

La ofensiva se inició en el Caribe, ante las costas venezolanas, y luego se amplió al Pacífico.

El Comando Sur estadounidense, encargado desde Florida de las acciones militares para toda América Latina y el Caribe, anunció el martes la puesta en marcha de una fuerza conjunta con 18 aliados de la región.

El presidente Donald Trump lanzó en marzo pasado, durante una cumbre organizada en Doral (Florida), el denominado "Escudo de las Américas" con todos los países aliados, para enfrentar la amenaza del crimen organizado, el "narcoterrorismo" y la inmigración ilegal.

Una de las tareas asignadas por Trump al Pentágono era la organización de esa cooperación militar.

El general de división de los Marines, Kevin Jarrard, asumirá la jefatura de esta "fuerza de tarea conjunta", informó el comunicado del Comando Sur (Southcom).

"Jarrard dirigió recientemente el apoyo militar estadounidense a las operaciones de ayuda ante desastres (...) tras los terremotos de junio de 2026 en Venezuela", recordó el comunicado.

La misión de esta "fuerza de tarea" será "sincronizar capacidades militares y aplicar una presión sostenida contra las redes que amenazan nuestra seguridad colectiva", afirmó el jefe del Southcom, general Francis L. Donovan.

También "se mantendrá preparada para brindar asistencia humanitaria y respuesta ante desastres", precisó el texto.

Estados Unidos dio un vuelco militar considerable en la región al iniciar, el pasado mes de septiembre, una campaña sin precedentes de ataques contra lanchas que el Southcom presenta como "narcoterroristas".

La ofensiva se inició en el Caribe, ante las costas venezolanas, y luego se amplió al Pacífico. Aún vigente, ha causado al menos 215 muertos mediante unos 53 ataques, según un conteo de la AFP.

Juristas internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian esos ataques como ejecuciones extrajudiciales.

Previamente, el gobierno de Donald Trump empezó a designar a varios grupos del crimen organizado en América Latina como terroristas, en febrero de 2025.

América Latina y el Caribe, o el Hemisferio Occidental, según la terminología oficial en Estados Unidos, ha pasado a ser la región prioritaria para Washington, de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Donald Trump llegó a rebautizar esa estrategia como "Doctrina Donroe", en alusión a su predecesor del siglo XIX, el presidente James Monroe, el primero que promulgó que Estados Unidos tenía la obligación de intervenir en la región ante las incursiones por entonces de potencias europeas.

La alianza Escudo de las Américas ha tenido también consecuencias interregionales: países como Ecuador, Argentina, Guatemala o Panamá han anunciado iniciativas con países vecinos, para compartir modelos de seguridad o experiencias carcelarias como las de El Salvador.

Colombia y Perú anunciaron recientemente que quieren integrar dicha iniciativa.