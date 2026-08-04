Carlos "Kaiser" Raposo: la crónica del mayor fraude en la historia del fútbol, 'el falso 9'

El brasileño que vivió del cuento en clubes como Botafogo, Flamengo y Vasco da Gama sin jugar un solo partido completo, apoyado en su carisma, sus falsas lesiones y una red de contactos que incluía a estrellas como Renato Gaúcho y Bebeto.

Panamá/La historia del deporte suele honrar a grandes figuras por sus hazañas en el campo, pero el caso de Carlos Henrique Raposo, apodado el "Kaiser", es único en su clase: logró una carrera profesional de varias décadas sin llegar a disputar, prácticamente, un solo partido completo.

Nacido en 1963 en Río Pardo, este brasileño utilizó su ingenio y su carisma para militar en algunos de los clubes más populares de Brasil, además de instituciones de México, Francia y hasta Argentina, amasando contratos y notoriedad sin tocar apenas el balón.

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El arte del engaño y las "lesiones" oportunas

El engaño sistemático de Raposo se apoyaba en una amplia red de contactos que incluía a figuras como Renato Gaúcho y Bebeto, además de periodistas que llegaron a publicar artículos elogiosos sobre su supuesto talento.

Su método principal para evitar jugar consistía en simular lesiones musculares en los entrenamientos, aprovechando que en los años 80 no existían las resonancias magnéticas que pudieran desmentirlo. Así pasó por instituciones de renombre como Botafogo, Flamengo, Fluminense y Vasco da Gama sin sudar la camiseta.

En su paso por el Flamengo, incluso fingió comunicaciones telefónicas con equipos extranjeros interesados en ficharlo, usando un enorme teléfono falso durante los entrenamientos, farsa que solo se descubrió cuando un médico del club, que había vivido en el Reino Unido, escuchó que sus supuestas conversaciones en inglés no tenían ningún sentido. Para inflar aún más su currículum, llegó a asegurar que había sido campeón de la Copa Intercontinental de 1984 con el Independiente de Avellaneda al vencer 1-0 al Liverpool FC, un hecho que nunca ocurrió y que la propia dirigencia del club argentino desmintió.

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Anécdotas de un "falso nueve" de leyenda

A lo largo de su trayectoria por distintos equipos, Raposo protagonizó momentos inverosímiles para mantener su farsa:

En el Bangu (Brasil): para evitar debutar en un partido oficial, en 1989 saltó la valla y se peleó con los hinchas rivales, logrando ser expulsado antes de siquiera ingresar al campo.

(Brasil): para evitar debutar en un partido oficial, en 1989 saltó la valla y se peleó con los hinchas rivales, logrando ser expulsado antes de siquiera ingresar al campo. En el Ajaccio (Francia): durante su presentación oficial, ante el temor de que le pidieran demostrar sus habilidades, pateó todos los balones a la grada como "regalo" para los aficionados, quedándose sin equipo para entrenar.

Un legado en la pantalla grande

A pesar de figurar en los registros de varios clubes de renombre, sus estadísticas reales son ínfimas: apenas unas breves apariciones de pocos minutos a lo largo de toda su carrera. Esta increíble vida de falsedades fue documentada en la película de 2018 'Kaiser! The Greatest Footballer Never to Play Football', dirigida por Louis Myles, donde jugadores como Bebeto y Renato Gaúcho relatan cómo este "auténtico falso nueve" engañó al mundo del fútbol internacional.

Su historia también fue narrada en el podcast Radio Ambulante y en un libro del periodista Rob Smyth. Sobre su propia leyenda, el propio Kaiser resumió su filosofía años después, ya retirado, con una frase que se volvió célebre: "No me arrepiento de nada. Los clubes engañaron y engañan mucho a los futbolistas: alguno tenía que vengarse por todos ellos."

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