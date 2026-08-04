Cuatro bebés permanecen hospitalizados por virus sincitial en Panamá Oeste; región acumula 36 casos

De los 36 casos detectados, nueve corresponden a neumonía y los demás fueron diagnosticados como bronquiolitis.

La Chorrera, Panamá Oeste/Cuatro bebés de entre 2 y 8 meses permanecen hospitalizados en el Hospital Regional Nicolás A. Solano por bronquiolitis y neumonía asociadas al virus sincitial respiratorio, explicó Lorena Merlo, jefa regional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

La provincia acumula 36 casos y durante las últimas tres semanas ha registrado un aumento de las infecciones, principalmente entre niños menores de un año.

Actualmente mantenemos en el Nicolás Solano cuatro infantes menores de un año, entre 2 y 8 meses de edad, con bronquiolitis y con neumonía por virus sincicial respiratorio”.

De los 36 casos detectados, nueve corresponden a neumonía y los demás fueron diagnosticados como bronquiolitis.

“De esos 36 casos, nueve han sido diagnosticados como neumonía, una neumonía por virus sincicial respiratorio. El resto han sido casos de bronquiolitis que igual han requerido hospitalización”.

Los casos se concentran en los corregimientos de Playa Leona, Puerto Caimito y Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera; y en Arraiján cabecera y Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján.

Merlo indicó que actualmente no se reportan casos de bronquiolitis o neumonía por este virus en Capira, Chame y San Carlos. Tampoco se registran defunciones en la provincia, aunque semanalmente son hospitalizados entre tres y cuatro pacientes.

La epidemióloga señaló que la mayoría de las madres de los niños afectados no recibió oportunamente la vacuna durante el embarazo. El Minsa recomienda oficialmente aplicarla a las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, para transferir anticuerpos al bebé y disminuir el riesgo de complicaciones durante sus primeros meses de vida.

La vacuna también está disponible para los adultos mayores de 60 años en las instalaciones de salud de Panamá Oeste, de lunes a viernes, dentro de sus horarios habituales.

Si los adultos están enfermos, pues evitar estar mucho muy en contacto con los niños pequeños. Hay que hacer lavado frecuente de las manos, usar una mascarilla si está con tos, pues porque la transmisión básicamente se da por las gotitas de saliva o por superficies contaminadas con estas gotitas de saliva. Entonces, por lo general un adulto es quien le transmite la enfermedad al bebé”, dijo.

Entre los signos de gravedad se encuentran la dificultad marcada para respirar, el uso de los músculos del pecho y el abdomen durante la respiración y la coloración morada de la piel o los labios. Los bebés menores de un año y los adultos mayores presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Con información de Yiniva Caballero.