Rescatan a dos turistas ecuatorianos tras quedar a la deriva en Bocas del Toro

La operación se activó tras recibirse una señal de auxilio y se desarrolló durante un patrullaje acuático coordinado con guardaparques del Ministerio de Ambiente.

Bocas del Toro/Dos turistas de nacionalidad ecuatoriana fueron rescatados por unidades de la Policía Ambiental luego de que la embarcación en la que navegaban presentara desperfectos mecánicos y quedara a la deriva en el Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas, en la provincia de Bocas del Toro.

La operación se activó tras recibirse una señal de auxilio y se desarrolló durante un patrullaje acuático coordinado con guardaparques del Ministerio de Ambiente. Las autoridades localizaron el velero mientras permanecía sin control en medio de condiciones climáticas adversas.

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Al momento del rescate, los ciudadanos presentaban signos de deshidratación y lesiones leves. Ambos recibieron primeros auxilios en el sitio antes de ser trasladados de manera segura para coordinar su evacuación y la atención médica correspondiente.

Las autoridades reiteraron la importancia de verificar las condiciones mecánicas de las embarcaciones y consultar los pronósticos del tiempo antes de iniciar recorridos marítimos, especialmente en zonas protegidas y de difícil acceso.