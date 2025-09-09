Senafront rescata embarcación a la deriva cerca de isla Taboga

Las unidades lograron remolcar de manera segura la embarcación hasta puerto, garantizando la integridad del tripulante.

Panamá/La rápida intervención de las Unidades de Botes Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), en coordinación con personal del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), permitió el rescate de una embarcación que quedó a la deriva en aguas cercanas a Isla Taboga.

El operativo se activó tras una alerta emitida por el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), que informó sobre la situación de la nave Talishar, la cual presentó desperfectos mecánicos que le impedían maniobrar. A bordo se encontraba un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien quedó imposibilitado de continuar su travesía.

Las unidades lograron remolcar de manera segura la embarcación hasta puerto, garantizando la integridad del tripulante y la recuperación de la nave.

El afectado expresó su agradecimiento por la rápida y efectiva respuesta de las autoridades, que evitaron un desenlace mayor en alta mar.

Con este rescate, el Senafront reafirmó su compromiso con la protección de la vida humana y el fortalecimiento de la seguridad en las zonas fronterizas y marítimas del país.