Obispos se pronuncian sobre la violencia, pobreza y situación del país

Ciudad de Panamá/Tras una semana de reuniones sostenidas, los obispos católicos emitieron hoy un pronunciamiento oficial en el que abordaron temas de profunda preocupación a nivel nacional, entre ellos la violencia intrafamiliar, la pobreza y la situación ambiental que afecta al país.

En el documento, los líderes religiosos expresaron su inquietud por el incremento de situaciones de violencia que, según señalaron, se manifiestan dentro del seno familiar y tienen un impacto directo sobre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

Así mismo, destacaron la urgencia de prestar atención a amplios sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social.

Durante su intervención, los obispos también hicieron referencia a la problemática ambiental, instando a las autoridades y a la ciudadanía a asumir una mayor responsabilidad en la protección del entorno natural, aunque no detallaron acciones concretas en ese ámbito.

Un punto focal del pronunciamiento fue la región de Río Indio, donde, afirmaron, han estado trabajando de cerca con los habitantes locales ante los retos que enfrenta la comunidad.

“La iglesia ha estado trabajando estos días con los habitantes de Río Indio y también con quienes participan en las tomas de decisiones. La iglesia siempre ha sido un puente de encuentro y durante todos estos años lo hemos estado realizando porque creemos que este gran proyecto necesita también de mucha escucha de ambas partes y nunca olvidarnos del bien común de las personas y sobre todo la calidad de vida y la dignidad”, indicó Monseñor José Domingo Ulloa.

En su pronunciamiento, Ulloa dirigió un llamado al gobierno y a los tres órganos del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para que, en este inicio del año, se enfoquen en reafirmar el compromiso de servicio hacia la población.

“Todos los órganos del Estado… yo creo que el sueño y la grandeza de todo líder que llega a estos puestos es que después se nos recuerde de que fuimos verdaderos servidores del pueblo. Yo creo que hay que rescatar y ojalá en este año 2026 podamos rescatar la grandeza de poder decir: yo soy servidor público, es decir, yo sirvo a la nación”, señaló Ulloa.

Además, Monseñor Ulloa envió un mensaje especial a la comunidad venezolana residente en el país, ante la situación política y social que enfrenta Venezuela tras acontecimientos recientes en ese país. En ese contexto, destacó su preocupación por el respeto al estado de derecho, la vida humana y la paz, instando a que Venezuela supere el actual momento de tensión sin confrontaciones.

“Reiteramos, que esta es nuestra casa, que no se sientan nunca solos y queremos ser iglesia de puerta abierta, donde también los hermanos venezolanos ahora en medio de esta realidad acudan. Nosotros tenemos muchas similitudes con el pueblo de Venezuela…”, añadió Ulloa, subrayando la solidaridad de la Iglesia con quienes enfrentan dificultades fuera de su país.

Con información de Yenny Caballero