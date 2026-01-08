Mulino anuncia viaje a Inglaterra y Suiza, no estará en el Desfile de las Mil Polleras

Mulino explicó que, debido a estos compromisos diplomáticos, no podrá asistir al tradicional Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más representativos del país.

Chitré, Herrera/El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó este jueves que la próxima semana realizará una nueva gira internacional que lo llevará a Suiza e Inglaterra convirtiéndose en su decimonoveno viaje al exterior desde que asumió el cargo en julio de 2024.

El anuncio se dio durante un acto oficial en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, donde el mandatario inauguró una obra vial considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo económico de la región.

En ese contexto, adelantó que en ambos países europeos sostendrá encuentros de alto nivel enfocados en “temas de Estado”, sin precisar detalles sobre la agenda.

Mulino explicó que, debido a estos compromisos diplomáticos, no podrá asistir al tradicional Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más representativos del país, que se celebra en la provincia de Los Santos.

“Lamento profundamente no poder acompañar en persona esta celebración tan querida por los santeños y por todos los panameños”, manifestó el presidente.

No obstante, reiteró el respaldo del Gobierno al evento y reconoció el esfuerzo de organizadores, artesanos y participantes por preservar una tradición que forma parte esencial de la identidad nacional.

La gira por Europa forma parte de la estrategia del Ejecutivo de fortalecer relaciones internacionales, promover la atracción de inversiones y posicionar a Panamá en escenarios globales.

Con este nuevo viaje, el presidente Mulino continúa desarrollando una agenda marcada por una intensa actividad internacional, combinada con la atención a prioridades locales, aunque en esta ocasión implique ausentarse de una festividad que, según sus propias palabras, “encierra el alma de Panamá”.