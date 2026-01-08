Presidente Mulino inaugura intercambiador de Chitré tras años de retraso

El presidente aseguró que Panamá comienza a mostrar señales de una rápida recuperación económica, impulsada por la ejecución de obras públicas estratégicas, especialmente en el interior del país.

Herrera/Luego de más de ocho años de retraso, el presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este jueves la apertura del intercambiador de Chitré, una obra largamente esperada por la población de la región de Azuero y considerada clave para la movilidad y el desarrollo económico del país.

Durante el acto, el mandatario destacó que el proyecto fue ejecutado en 18 meses, con un presupuesto ajustado, como parte de un compromiso asumido en campaña. Mulino reconoció que al inicio tenía dudas sobre la obra, pero subrayó que hoy se convierte en una infraestructura funcional y necesaria para una de las vías con mayor tránsito del interior del país.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dijo que al asumir el gobierno se encontraron con un proyecto que apenas registraba un 24 % de avance, con infraestructura inconclusa y una comunidad que había perdido la confianza en que el intercambiador llegara a completarse. “Aquí está, y eso es lo más importante”, expresó.

La inauguración del intercambiador formó parte de una gira de trabajo en la provincia de Herrera, donde el mandatario y miembros de su gabinete también entregaron llaves de viviendas a familias de escasos recursos, otorgaron la orden de proceder para la planta potabilizadora de Parita y realizaron otros anuncios relacionados con infraestructura y desarrollo social.

Durante su visita a Chitré, Mulino anunció además que la próxima semana iniciará una gira oficial por Europa, que incluirá reuniones de Estado en Suiza e Inglaterra. Debido a este viaje, adelantó que no podrá asistir al Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más importantes del país, aunque expresó su respaldo a la actividad y al impacto económico que genera para la provincia de Los Santos.

El presidente cerró su discurso asegurando que Panamá comienza a mostrar señales de una rápida recuperación económica, impulsada por la ejecución de obras públicas estratégicas, especialmente en el interior del país.

Información de Eduardo Javier Vega