Mireya Moscoso expresa preocupación por Venezuela y respalda esfuerzos por una salida democrática

La exmandataria indicó que mantiene contacto y respaldo a las gestiones que impulse la dirigencia opositora venezolana.

La expresidenta de la República, Mireya Moscoso, manifestó su profunda preocupación por la situación política y social en Venezuela, al advertir que el país atraviesa un momento crítico y que su población “ya no aguanta más”.

Moscoso reveló que recientemente sostuvo una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado, con quien intercambió información sobre el panorama actual. “Las cosas no están bien, están muy preocupantes”, afirmó, al referirse a la crisis que enfrenta la nación suramericana.

La exmandataria indicó que mantiene contacto y respaldo a las gestiones que impulse la dirigencia opositora venezolana. “Estamos apoyando en todo lo que María Corina nos diga que podemos hacer, con quién hablar y qué mensaje mandar”, señaló, al destacar su compromiso con los esfuerzos internacionales a favor de la democracia en Venezuela.

Te puede interesar: Esposa de Guillermo Ferrufino recibe rebaja de pena y queda en libertad tras un año detenida

Moscoso también hizo referencia a la presión internacional sobre el gobierno venezolano y mencionó declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, al asegurar que se han planteado pasos concretos que deberían cumplirse. “Esperemos que esas cosas se hagan realidad pronto”, expresó, al tiempo que subrayó que millones de venezolanos en el exterior desean regresar a su país.

En ese contexto, reiteró que la exigencia principal del pueblo venezolano es la restauración de la democracia. “Queremos la democracia”, sostuvo.

Al ser consultada sobre si aún está en juego el sistema democrático en Venezuela, Moscoso fue enfática: “Claro que sí”. A su juicio, los avances han sido insuficientes y cuestionó que las responsabilidades no alcancen a todos los actores del poder.

El único paso que se ha dado es Maduro y su esposa en la cárcel, pero ¿dónde están los demás?”, planteó Moscoso, al mencionar directamente a altos mandos del régimen.

Finalmente, expresó su convicción de que la situación en Venezuela debe y va a cambiar, subrayando que cualquier transformación debe darse por el bien del país suramericano.