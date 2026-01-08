Esposa de Guillermo Ferrufino recibe rebaja de pena y queda en libertad tras un año detenida

El decreto incluye a internos de distintos centros penitenciarios del país, como el Centro Femenino de Rehabilitación “Doña Cecilia Orillac de Chiari”, la cárcel pública de Penonomé, La Joya, La Joyita, Nueva Esperanza y otros.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó un decreto ejecutivo que concede rebajas de penas a más de 400 personas privadas de libertad por delitos comunes, ordenando su excarcelación inmediata.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30439-B, se fundamenta en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución, que faculta al mandatario a otorgar rebajas de pena a condenados por delitos comunes, en coordinación con el Ministerio de Gobierno.

El decreto incluye a internos de distintos centros penitenciarios del país, como el Centro Femenino de Rehabilitación “Doña Cecilia Orillac de Chiari”, la cárcel pública de Penonomé, La Joya, La Joyita, Nueva Esperanza y otros.

Entre las beneficiadas se encuentra Milena Edith Vallarino Morales de Ferrufino, esposa del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, quien ocupó el cargo durante la administración de Ricardo Martinelli. Su nombre aparece en la lista oficial de mujeres que recibieron la reducción de condena en el Centro Femenino de Rehabilitación.

Milena Edith Vallarino Morales de Ferrufino fue condenada a seis años de prisión por enriquecimiento injustificado, junto a su esposo. La condena fue confirmada en 2023, por decisión del Tribunal Superior de Liquidación, al no poder la pareja justificar el patrimonio mancomunado.

Fue capturada el 24 de octubre del 2024 y recluida en el Cefere para que cumpliera con la condena interpuesta, sin embargo, poco después de un año, fue beneficiada con la reducción de pena.

¿Cuándo una persona puede resultar beneficiada?