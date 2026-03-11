MiAmbiente investigará muerte de una mona araña por tuberculosis para esclarecer cómo se contagio

MiAmbiente indica que la tenencia de fauna silvestre como mascota está prohibida por la Ley 24 de 7 de junio de 1995, Ley de Vida Silvestre de la República de Panamá.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inició una investigación tras la muerte por tuberculosis de una mona araña (Ateles fusciceps) que fue retirada de una familia en noviembre de 2025.

Luego de la denuncia pública realizada por la persona que mantenía al animal en su residencia, quien asegura haber entregado al animal en buenas condiciones, el Ministerio de Ambiente lamentó la situación y aseguró que la investigación administrativa exhaustiva permitirá esclarecer las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de dicho ejemplar a causa de una tuberculosis por Mycobacterium, una enfermedad zoonótica.

"La investigación tiene como objetivo revisar de manera detallada los procedimientos aplicados durante el manejo, atención y seguimiento médico que se le brindó al ejemplar, con el fin de determinar la trazabilidad del contagio y garantizar la transparencia en este caso", explicó la institución.

Nota relacionada: MiAmbiente alerta sobre los riesgos de la tenencia de fauna silvestre tras caso de mona araña con tuberculosis

Asimismo, la institución indicó que se determinarán las medidas correctivas que se deben aplicar a futuro en situaciones similares, para garantizar el bienestar de los animales silvestres que ingresan para ser atendidos en la clínica veterinaria de la institución, así como la salud humana del personal veterinario y de la población en general ante casos de enfermedades peligrosas como la tuberculosis.

MiAmbiente instó a la ciudadanía a evitar mantener animales de vida silvestre como mascotas, ya que esta práctica, además de representar un riesgo para las especies, también pone en peligro la salud humana por la posible transmisión de enfermedades zoonóticas.

Recordaron que la tenencia de fauna silvestre como mascota está prohibida por la Ley 24 de 7 de junio de 1995, Ley de Vida Silvestre de la República de Panamá.

Reiteraron que cualquier hallazgo o tenencia ilegal de fauna silvestre puede ser dado a conocer a través de la línea 311 o mediante las redes sociales oficiales @miambientepma.