Adamari López vuelve a enamorarse de Panamá: su homenaje a la cultura que cautivó a sus fans

La también presentadora puertorriqueña volvió a demostrar el cariño que siente por el país tras compartir en redes sociales imágenes y mensajes sobre una nueva visita al país.

La estrella de la televisión hispana sorprendió a sus seguidores al revelar que hizo una breve parada en territorio panameño, donde aprovechó para recorrer algunos de sus lugares más emblemáticos.

La publicación generó una rápida reacción entre sus fans, especialmente entre los panameños, quienes celebraron que la reconocida figura del entretenimiento internacional continúe mostrando afinidad con el país.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Adamari compartió un mensaje invitando a sus seguidores panameños a interactuar con ella. La presentadora explicó que durante su paso por el país decidió visitar uno de los lugares más importantes de la región: el Canal de Panamá.

“Una paradita en #Panamá a conocer el canal y otras cositas. Si eres de Panamá déjame tu bandera”, escribió la actriz junto a su publicación.

El comentario despertó una ola de respuestas en la red social, donde cientos de usuarios comenzaron a dejar emojis de banderas panameñas y mensajes de bienvenida para la artista.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Adamari López expresa públicamente su aprecio por Panamá. En meses anteriores, la actriz también compartió publicaciones recordando su paso por el país y destacando la calidez de su gente.

En una publicación previa, la conductora manifestó que guardaba recuerdos especiales de su visita. “Extrañándote… Panamá ¡Feliz inicio de mes, mi gente linda!”, escribió en sus redes sociales, dejando claro que la experiencia vivida en el país dejó una impresión duradera.

Las imágenes que acompañaron ese mensaje mostraban a la actriz recorriendo el histórico Casco Antiguo de Panamá, uno de los lugares más visitados por turistas en la capital.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de Adamari fue el vestuario que eligió durante su estancia en Panamá. La presentadora lució un diseño elegante que incorporaba la paruma, una tela tradicional y colorida asociada a las comunidades indígenas del país.

Este gesto fue interpretado por muchos de sus fans como un homenaje a la cultura panameña, resaltando la riqueza cultural del país en una plataforma internacional.

Las fotografías rápidamente se viralizaron, generando comentarios positivos sobre la manera en que la artista integró elementos culturales locales en su estilo.

La relación reciente de Adamari con Panamá también está ligada a su participación en los Premios Juventud 2025, un evento musical de gran relevancia dentro de la industria latina que por primera vez se celebró en el país.

Durante esa ocasión, la actriz llegó a la capital panameña acompañada de otras figuras del entretenimiento, entre ellas la periodista venezolana Carolina Sandoval, conocida por su presencia en programas de televisión y redes sociales.

La llegada de ambas celebridades generó gran expectativa entre los seguidores del evento, que reunió a artistas, presentadores y personalidades del espectáculo latino.

Durante aquella visita a Panamá, Adamari también vivió un momento emotivo al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La presentadora fue recibida con un detalle muy especial para su hija Alaïa, que logró conmoverla. La presentadora panameña Ingrid del Carmen le entregó una camiseta de la Selección de fútbol de Panamá, personalizada con el nombre de la niña y el número 18.

El número no fue elegido al azar, ya que representa el 18 de mayo, fecha de nacimiento de Adamari López, lo que convirtió el obsequio en un gesto simbólico lleno de significado.

Actualmente, Adamari López continúa consolidando su carrera en la televisión estadounidense como una de las figuras del programa Desiguales, transmitido por Univision.

En este espacio televisivo, la actriz participa en debates y conversaciones sobre temas de actualidad, relaciones y experiencias personales, lo que ha reforzado su conexión con el público latino.

Su reciente visita a Panamá demuestra que, además de su éxito en televisión, la artista mantiene un vínculo cercano con sus seguidores en distintos países de América Latina.

Mientras tanto, sus publicaciones desde el país canalero continúan generando interacción y cariño en redes sociales, donde muchos fans esperan verla regresar nuevamente para disfrutar de los paisajes, la cultura y la hospitalidad panameña.