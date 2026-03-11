Meduca abre convocatoria para integrar las Bandas Sinfónicas Regionales 2026

Los aspirantes deberán subir un video de audición interpretando su instrumento, ya sea de madera, metales, percusión, cuerdas u otros.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) inició la convocatoria para que estudiantes de todo el país formen parte de las Bandas Sinfónicas Regionales 2026, una iniciativa que busca impulsar el talento musical estudiantil y fortalecer la formación artística de niños y jóvenes.

En esta primera etapa, los estudiantes de las 16 regiones educativas podrán audicionar entre el 10 y el 29 de marzo. El proceso se realizará a través de un formulario en línea disponible en la cuenta de Instagram @musicameduca, al cual se podrá acceder escaneando un código QR.

Como parte del proceso de selección, los aspirantes deberán subir un video de audición interpretando su instrumento, ya sea de madera, metales, percusión, cuerdas u otros. En la grabación deberán ejecutar una escala mayor ascendente y descendente en negras, además de una obra libre con una duración máxima de un minuto con 30 segundos.

El Meduca indicó que el video debe grabarse en una sola toma y no se permitirá ningún tipo de edición.

Entre los requisitos para participar se establece que los aspirantes deben cumplir con lo siguiente:

Ser estudiante de primaria, premedia o media académica de un centro educativo oficial o particular.

Pertenecer al programa de bandas o cuerdas de su escuela.

Contar con el permiso de su acudiente.

Tener la autorización del director de la banda o del responsable del programa de cuerdas del plantel.

La entidad informó que el anuncio oficial de los estudiantes seleccionados se realizará el próximo 20 de abril durante el Festival de Bandas Sinfónicas.

Posteriormente, entre los meses de agosto y octubre, cada agrupación regional realizará una presentación oficial que marcará el lanzamiento de las Bandas Sinfónicas Regionales 2026.