Física, biología y química lideran las vacantes docentes y mantienen déficit en el país, según Meduca

El funcionario detalló que los más de 52 mil docentes del país seguirán participando en el proceso de revisión y ajustes del nuevo programa académico, como parte de la transformación educativa que impulsa la entidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/De cara al año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que nombró a más de 3 mil docentes dentro de un sistema que supera los 52 mil educadores. No obstante, la entidad reconoce que persiste la escasez de profesionales en física, biología y química, donde 111 vacantes quedaron desiertas.

El director general de Educación, Edwin Gordón, explicó que el proceso de nombramientos se desarrolló desde diciembre con el objetivo de garantizar la mayor cobertura posible en las aulas antes del inicio del periodo lectivo.

"Nosotros en el sistema tenemos alrededor de más de 52 mil docentes. Pero cada año sacamos diferentes plazas a concursos para solventar el crecimiento poblacional. Y este año nosotros comenzamos en diciembre el proceso y lo terminamos hace dos semanas con el nombramiento de más de 3 mil docentes", explicó.

Según detalló, cada año el sistema abre concursos para atender el crecimiento de la matrícula y reemplazar bajas por jubilaciones, renuncias u otras situaciones administrativas.

Te podría interesar: Reconstrucción de Escuela República de Venezuela alcanza 98% de avance

Vacantes en áreas científicas

Pese al avance en los nombramientos, el Meduca enfrenta dificultades para captar docentes en asignaturas científicas. De las más de 3 mil plazas ofertadas, 111 no lograron ser ocupadas, concentrándose principalmente en física, biología y química.

Gordón atribuyó esta situación a la limitada disponibilidad de profesionales en estas especialidades, un problema que se ha repetido en años recientes. Para atender las vacantes pendientes y las que puedan surgir durante el año, la entidad reactivó el sistema Provel en línea, plataforma que permite realizar nombramientos de forma continua ante jubilaciones, renuncias, licencias de maternidad u otras necesidades del sistema.

"Nosotros tuvimos 111 vacantes que quedaron desiertas. De las 3 mil 200 y resto que ofertamos, 111 vacantes quedaron desiertas. Y de esas 111 vacantes que quedaron desiertas, la mayoría son de física, biología y química (...) Volvimos a lanzar de nuevo este fin de semana el proceso de PROVEL en línea donde ya ofertamos todas esas vacantes", dijo.

El funcionario indicó que el mecanismo ya volvió a publicar las plazas desiertas y que esperan que docentes que no completaron requisitos en procesos anteriores puedan ahora incorporarse.

Coordinación con universidades

El Meduca también mantiene coordinación con universidades estatales para aumentar la formación de profesores en áreas críticas. Además de la Universidad de Panamá, participan la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí, que han ampliado la oferta de carreras en ciencias.

En materia de infraestructura, la entidad informó que impulsa un cambio en el modelo de mantenimiento para que las reparaciones menores —como techos, puertas, ventanas e instalaciones sanitarias— se realicen durante todo el año y no únicamente en el verano.

Para este fin, el ministerio destinó $1.8 millones en reparaciones durante el receso y proyecta invertir $10 millones adicionales a lo largo del año lectivo. Asimismo, se reportó que 59 centros educativos se encuentran en ejecución y próximos a ser entregados. Solo en la recuperación de dos planteles emblemáticos —sin incluir mobiliario— la inversión ascendió a $20 millones.

Capacitación docente y transformación curricular

Como parte de la transformación curricular, el Meduca señaló que el 99% de los docentes permanentes participó en jornadas de capacitación tecnológica. En total, unos 42 mil educadores recibieron formación reciente.

La institución prevé continuar durante 2026 con la validación del nuevo currículo nacional, con miras a completarlo en 2027.

Para este año lectivo se espera el retorno de al menos 857 mil estudiantes a nivel nacional. Las autoridades educativas aseguran que los docentes ya se encuentran en sus centros escolares, incluidos aquellos trasladados a zonas de difícil acceso.