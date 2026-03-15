Incendio consume camión articulado en La Peña, Veraguas

Tras el incidente, la institución reiteró el llamado a los conductores a mantener en buen estado sus vehículos.

Santiago de Veraguas/Un camión articulado fue consumido por las llamas la mañana de este domingo 15 de marzo en el sector de Hacienda El Rodeo, en el corregimiento de La Peña, en la provincia de Veraguas.

El incidente fue atendido por miembros del Cuerpo de Bomberos de la estación de Santiago de Veraguas, quienes acudieron al lugar para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas cercanas.

A través de sus redes sociales, los bomberos compartieron imágenes del siniestro en las que se observan las intensas llamas que consumieron gran parte del vehículo.

Tras el incidente, la institución reiteró el llamado a los conductores a mantener en buen estado sus vehículos y a reportar cualquier emergencia al 103. “La prevención salva vidas”, recordaron en su mensaje.

Afortunadamente, las autoridades no reportaron personas heridas ni víctimas producto de este hecho.