Decomisan más de dos toneladas de carne en mal estado tras operativo en matadero ilegal de República Dominicana

Las investigaciones preliminares señalan que el establecimiento intervenido funcionaba fuera de los mecanismos de control exigidos para la producción y comercialización de productos cárnicos.

Las autoridades de República Dominicana desarticularon un matadero clandestino que operaba en el sector El Ranchito, en la provincia de María Trinidad Sánchez, donde fueron confiscadas más de dos toneladas de carne de res y cerdo en estado de descomposición, considerada un grave riesgo para la salud de los consumidores.

La intervención fue ejecutada por organismos de seguridad y personal de salud pública en el municipio de Río San Juan, luego de detectar un centro ilegal dedicado al sacrificio y procesamiento de animales sin cumplir con las normas sanitarias establecidas.

Según el informe oficial divulgado por la Policía Nacional Dominicana, durante la inspección fueron encontradas cerca de 90 canastas plásticas que contenían carne procesada, vísceras y otros productos de origen animal almacenados en condiciones inadecuadas.

Las autoridades indicaron que los productos carecían de las medidas mínimas de conservación e higiene requeridas para garantizar su consumo seguro. Además de la carne decomisada, los agentes localizaron diversos instrumentos cortopunzantes presuntamente utilizados para el sacrificio, despiece y procesamiento de los animales dentro de la instalación clandestina.

Tras la inspección, especialistas del Ministerio de Salud Pública realizaron una evaluación técnica de los productos hallados y concluyeron que la carne presentaba condiciones incompatibles con el consumo humano.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias ordenaron el retiro inmediato de toda la mercancía para evitar que ingresara al mercado y representara un peligro para la población.

La totalidad del producto decomisado fue trasladada posteriormente al vertedero provincial, donde se procedió a su destrucción e inhumación bajo supervisión oficial.

El objetivo de esta medida fue impedir cualquier posibilidad de distribución o comercialización de alimentos que pudieran provocar enfermedades o intoxicaciones entre los consumidores.

Matadero clandestino operaba al margen de los controles sanitarios

Las investigaciones preliminares señalan que el establecimiento intervenido funcionaba fuera de los mecanismos de control exigidos para la producción y comercialización de productos cárnicos.

De acuerdo con la información oficial, la propiedad donde operaba el matadero fue vinculada a un ciudadano identificado por las autoridades con las iniciales Jeuri V. H.

Asimismo, varias personas que se encontraban laborando en el lugar fueron retenidas mientras avanzan las diligencias correspondientes para determinar posibles responsabilidades.

Las autoridades informaron que el expediente fue remitido a la División de Protección Animal y Antiabigeato, organismo encargado de continuar con las investigaciones y coordinar los procedimientos legales derivados del caso.

La actuación se desarrolla bajo lo establecido en la Ley 61-23, normativa dominicana que contempla sanciones para quienes realicen actividades que comprometan la salud pública o incumplan las disposiciones relacionadas con el control sanitario de productos de origen animal.

Especialistas en seguridad alimentaria advierten que el consumo de carne en descomposición o manipulada sin controles sanitarios puede provocar infecciones, intoxicaciones y otras complicaciones de salud. Por esta razón, las autoridades reiteraron la importancia de adquirir productos cárnicos únicamente en establecimientos autorizados y sometidos a inspecciones sanitarias periódicas.

El operativo forma parte de las acciones que desarrollan los organismos competentes para combatir la comercialización ilegal de alimentos y fortalecer la vigilancia sobre actividades que puedan poner en riesgo la salud de la población.

Las investigaciones continúan para establecer el alcance de las operaciones del matadero clandestino y determinar si parte de la carne decomisada había sido distribuida previamente en mercados o comercios de la zona.