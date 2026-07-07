Cuba restablece progresivamente la electricidad tras tercer apagón nacional en seis meses

La empresa indicó que la recuperación del sistema se realiza de forma gradual y confirmó que ya cuentan con electricidad 43 centros de atención médica, considerados servicios esenciales.

cuba/Cuba aseguró este martes haber restablecido más del 30% del suministro eléctrico en La Habana, luego del nuevo apagón nacional que dejó sin servicio a toda la isla, en medio de una crisis energética que el gobierno atribuye al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Se trata del tercer apagón nacional en los últimos seis meses y del octavo desde finales de 2024.

Según el último reporte de la Empresa Eléctrica de La Habana, se restablecieron los circuitos de distribución que benefician a 262.369 clientes, lo que representa el 30,4% del servicio eléctrico en la capital.

La empresa indicó que la recuperación del sistema se realiza de forma gradual y confirmó que ya cuentan con electricidad 43 centros de atención médica, considerados servicios esenciales.

Falta de combustible retrasa la recuperación

El director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, explicó que la escasez de combustible complica significativamente el restablecimiento del sistema eléctrico.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel responsabilizó directamente a Estados Unidos por la crisis.

"Mientras EE.UU. trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la UNE se moviliza", escribió en X.

También calificó de "heroico" el trabajo de los técnicos del sistema eléctrico "en medio de un bloqueo energético genocida".

El apagón comenzó al mediodía del lunes, cuando la Unión Eléctrica (UNE) informó sobre la "desconexión total" del sistema eléctrico nacional. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la causa del colapso.

Una infraestructura deteriorada

El envejecimiento del sistema eléctrico, sumado a las dificultades para importar combustible, mantiene a los cubanos enfrentando apagones de hasta 30 horas en La Habana y de varios días en otras provincias.

"Al final, teníamos tres o cuatro horas de luz al día, así que el mayor impacto ahora es que no sabes cuándo volverás a tener ese poquito de luz", relató a la AFP Meybol Font, trabajadora independiente de 51 años.

"Es agónico vivir así", añadió.

La generación eléctrica de Cuba depende principalmente de siete centrales termoeléctricas obsoletas, algunas con más de 40 años de funcionamiento, además de una red de generadores alimentados con diésel importado.

La principal planta del país, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, permanece fuera de servicio desde hace varios días debido a una avería.

Solo este año ha sufrido más de 15 paralizaciones, lo que ha agravado los cortes y racionamientos de energía, pese al programa de construcción de parques solares impulsado por el gobierno.

Crisis económica y debate en la ONU

La crisis energética ocurre en medio de una profunda crisis económica, marcada por la escasez de alimentos y medicamentos, así como por una elevada inflación.

Los apagones se intensificaron después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump redujera los envíos de petróleo procedentes de Venezuela, principal proveedor de combustible de la isla, y amenazara con sancionar a otros países que comercian con Cuba.

Un programador de 24 años que trabaja para una empresa privada en La Habana Vieja describió el impacto de la situación.

"No hay wifi, no hay electricidad, no podemos trabajar", afirmó a la AFP, solicitando mantener su identidad en reserva.

Mientras tanto, Cuba solicitó para este martes una sesión especial de la Asamblea General de la ONU para abordar el impacto de las sanciones estadounidenses.

El canciller Bruno Rodríguez denunció que Washington intenta impedir que el máximo órgano de las Naciones Unidas debata el efecto del bloqueo sobre la isla.

"El gobierno de EE.UU. intenta impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie. Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros", escribió Rodríguez en X.

La apertura del debate dependerá de una votación de los Estados miembros de la ONU.