Ubican caleta subterránea con 280 paquetes de presunta droga en Costa Arriba de Colón

La presunta droga estaba oculta en una caleta subterránea ubicada en el sector de Cuango, en Costa Arriba de Colón. El hallazgo se produjo durante labores de inteligencia y patrullaje terrestre desarrolladas por el Servicio Nacional Aeronaval en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala.

Colón/Un total de 280 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) tras el hallazgo de una caleta subterránea en el sector de Cuango, Costa Arriba de Colón.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, el hallazgo se produjo durante labores de inteligencia y patrullaje terrestre, que permitieron a las unidades desplegadas en el área localizar un depósito clandestino utilizado, presuntamente, por organizaciones criminales para ocultar la droga. En el lugar fueron encontrados cinco sacos enterrados, los cuales contenían los 280 paquetes de presunta sustancia ilícita.

El decomiso se realizó en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, que ordenó el traslado de los indicios a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, ubicada en Sherman, donde se efectuó el conteo del cargamento. El contenido de los paquetes será determinado mediante los análisis periciales correspondientes.

Según cifras del Senan, en lo que va de 2026 la institución ha decomisado 42,502 paquetes de sustancias ilícitas en 74 operaciones antidrogas, como parte de las acciones dirigidas a combatir el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado en el país.