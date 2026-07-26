Rescatista chiricano Kevin Requena recuerda misión humanitaria tras terremotos en Venezuela

A un mes de los sismos, un equipo de 65 rescatistas panameños participó en labores de búsqueda y rescate en La Guaira.

Provincia de Chiriquí./Un equipo de 65 rescatistas panameños participó en las labores de búsqueda y rescate en La Guaira, Venezuela, luego de los terremotos registrados el pasado 24 de junio. A un mes de la tragedia, TVN Noticias conversó con el bombero Kevin Requena, integrante de la misión y miembro del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, quien se desempeñó como guía canino.

Requena, integrante de la Fuerza de Tarea Conjunta, explicó que el equipo panameño trabajó de manera coordinada con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Los rescatistas fueron distribuidos en los componentes de búsqueda y rescate, atención médica y logística.

Durante las operaciones entre los escombros, los equipos realizaron labores para localizar posibles sobrevivientes. Sin embargo, también enfrentaron momentos difíciles al recuperar los cuerpos de tres integrantes de una misma familia, quienes lamentablemente habían fallecido.

El rescatista destacó el trabajo realizado por el contingente panameño durante esta misión humanitaria, en la que pusieron a disposición sus conocimientos y capacidades para apoyar a las comunidades afectadas por los sismos.

De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades venezolanas, el doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejó hasta el momento 5,546 personas fallecidas y 16,740 heridas.

Con información de Demetrio Ábrego.